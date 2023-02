Israelische kolonist schiet 27-jarige dood

Een Palestijn is zaterdagavond in het dorp Qarawat Bani Hassan doodgeschoten door een kolonist uit de daar dichtbijgelegen nederzetting Havat Yair. De 27-jarige Mithqal Suleiman Abdel-Rahim Rayyan werd door het hoofd geschoten,. Hij overleed enige minuten later.

Volgens een verklaring van het Israelische leger opende de kolonist het vuur nadat een steen het hoofd had getroffen van een collega van hem. Het hoofd van de Regionale Raad van Shomron (de noordelijke Westoever) Yossi Dayan zei dat een groep van 25 settlers een wandeling aan het maken was door het Nahal Kana Natuurreservaat toen een groep Palestijnen hen aanviel. De kolonisten riepen de hulp in van het leger, maar omdat het terrein lastig begaanbaar was kwam dat pas na een halfuur.

Ik moet zeggen dat ik meer geloof hecht aan de versie van Shehab News. Daarin heette het dat een groep kolonisten Qarawat Bani Hassan had bestormd, dorpelingen had aangevallen en eigendommen had vernield. Via de luidsprekers van moskeeën werden mensen opgeroepen om naar buiten te komen en bescherming te bieden. Eén van de mensen die daarop afkwam was Mithqal Rahhan, een vader van een vierjarige peuter, een tweejarige baby en een pasgeboren meisje. Boeren vallen meestal geen gewapende kolonisten aan, zeker niet als ze met z’n vijfentwintigen optrekken. Mithqal Rayyan is de 46ste Palestijn die dit jaar door Israeli’s is gedood.

Afbeelding: Mithqal Rayyan – WhatsApp