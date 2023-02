Israelische kogels doden een Palestijn en een politieman, terwijl Jeruzalem demonstreert

sraelische militairen hebben dindagmorgen in het Fara’-kamp ten zuiden van de stad Tubas op de Westoever een 17-jarige jongen doodgeschoten. De jongen, Mahmoud Majed al-Ayadi,werd tijdens botsingen tussen bewoners en militairen die een arrestatie verrichtten in het hoofd geschoten. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij enkele uren later overleed. Volgens een verklaring van het leger zou hij met een stuk vuurwerk op de soldaten zijn komen toelopen. Van Palestijnse kant werd gezegd dat de militairen tijdens hun actie waren beschoten

Op dezelfde dag werd in Jeruzalem een agent van de grenspolitie ernstig gewond toen hij bij een controle waarbij hij een bus was binnengegaan in het Shu’afat-kamp in Jeruzalem, werd aangevallen door een 13-jarige jongetje met een mes. Een collega kwam hem te hulp en vuurde op het jongetje, maar trof helaas de politieman. Het was de 22-jarige Bedouïen Asil Sawaed uit de plaats Husniyya bij Safed. Hij overleed in het Hadassa-ziekenhuis. Het jongetje, Muhammed Bassel Fathi Zalbani uit Shu’afat werd gearresteerd tezamen met zijn ouders en een broer.

Deze beide gebeurtenissen speelden zich af tegen de achtergrond van een demonstratie van 70.000 of 100.000 (afhankelijk van de bron) mensen die een dag eerder was gehouden tegen de diverse ”hervormingswetten” waarvan een deel inmiddels in eerste lezing door een Knesset-commissie zijn behandeld. Tijdens de demonstratie werd onder meer het woord gevoerd door de vorige premier Lapid en diens minister van Defensie Benny Gantz. De avond tevoren had het Security-Cabinet besloten negen zogenoemde ”outposts” met onmiddellijke ingang te legaliseren, terwijl intussen stappen worden gezet om het aantal verder uit te breiden. Ook werd besloten dat binnenkort zal worden beslist over een stevig bouwprogramma in de bestaande nederzettingen. Minister Ben Gvir had gevraagd om 77 outposts te legaliseren, maar dat werd als niet realistisch van de hand gewezen. Het duurde slechts een paar uur voordat er een heftig afwijzende reactie kwam van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Ook de Europese Unie liet een afwijzend geluid horen.

Tevens nam het Security Cabinet een aantal maatregelen die als veiligheidsmaatregelen werden gepresenteerd. Daaronder vielen een vergroting van de politiemacht in Jeruzalem en een uitbreiding van het aantal politie-operaties tegen terreur en verzet. De precieze omvang van de operaties zal in de komende dagen worden uitgewerkt. De politie zelf heeft intussen 150 doelen aangemerkt en plannen gemaakt voor grootschalige razzia’s en arrestaties.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog