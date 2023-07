Israelische inval in Umm Safa kost 17-jarige het leven

Israelische militairen hebben bij een treffen in Umm Safa (ten noorden van Ramallah) twee jongeren neergeschoten volgens een melding van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. De confrontaties braken uit nadat de militairen het dorp waren binnengedrongen. Ze beschoten de dorpelingen met scherpe munitie, traangas en stungranaten. Volgens de krant Haaretz was dat hun antwoord op een bekogeling met stenen. De twee jongeren werden daarbij getroffen in hun hoofd en buik en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht waar één van de twee overleed. Het was de 17-jarige Mohammed Fu’ad Atta al-Bayyed uit het vluchtelingenkamp Jalazoun, ten noorden van Ramallah. Tientallen anderen hadden benauwdheidsverschijnselen als gevolg van het traangas.

De afgelopen weken was het voortdurend mis in Umm Safa, dat onder meer een aantal aanvallen van kolonisten te verwerken kreeg waarbij huizen en auto’s afbrandden en waar met scherp werd geschoten op huizen. Op 7 juli werd bovendien de 24-jarige Palestijn Abdel Jawad Hamdan Saleh uit het dorp doodgeschoten. Het aantal doden als gevolg van Israelisch optreden in 2023 is intussen gestegen naar 203.

– Uitgelichte afbeelding: By יעקב – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26355705