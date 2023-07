Israelisch parlement neemt eerste wet aan van een serie die de rechterlijke macht beperkt

Het Israelische parlement heeft maandag de wet aangenomen die het voor het hooggerechtshof onmogelijk maakt om beslissingen van ministers terug te draaien omdat ze onredelijk zijn. Het is de eerste wet in een serie van fel omstreden wetswijzigingen die de invloed van de rechterlijke macht sterk gaat beperken. Aan de stemming ging nog een overleg vooraf met de oppositie die, via de zondag teruggekomen president Herzog, probeerde een compromis te sluiten. Herzog ging daarvoor langs bij Netanyahu die in het ziekenhuis een pacemaker kreeg ingeplant. Het compromis werd echter afgewezen door de Likud. Een aantal ministers zei de coalitie te zullen verlaten als het zou worden aangenomen.

De uitslag was 64 voor en 0 tegen, aangezien de oppositie niet deelnam aan de stemming. Er was zondagavond een protestmars van duizenden aan voorafgegaan die van Tel Aviv waren komen lopen naar Jeruzalem. Bij de Knesset werd een groot tentenkamp opgeslagen. Zondagavond was er tevens een demonstratie van voorstanders van de wetswijzigingen, die onder meer met bussen vanuit de nederzettingen naar Tel Aviv kwamen. Ook daaraan namen duizenden deel.

Eerder vandaag versperden de tegenstanders de toegang tot de Knesset en werden elders kruispunten geblokkeerd. Onder meer 2.000 mensen namen deel aan een mars met toortsen op de Begin-boulevard in Jeruzalem. De politie zette op diverse plaatsen waterkanonnen in. Grote bedrijven sloten hun deuren en gaven hun medewerkers toestemming te demonstreren. Verschillende mensen werden gearresteerd en twee die gewond waren door de waterkanonnen belandden in het ziekenhuis.

Na de stemming werd bekend dat de Beweging voor de Kwaliteit van de Regering, een verzoekschrift aan het hooggerechtshof heeft gestuurd om de wet ongeldig te verklaren, iets wat de deur zou openzetten voor een constitutionele crisis. De leider van de grootste vakvereniging de Histadrut. Arnon Bar David, dreigde nogmaals met een landelijke staking. Hij zou de leiders van de vakbond bijeenroepen. Yair Lapid, de leider van de oppositie, deelde mee dat hij een verzoek zal doen aan het hooggerechtshof om een oordeel over de wet te vellen. Hij riep piloten en andere reservisten die hebben gedreigd niet op te zullen komen voor hun diensten als reservisten nog even te wachten. ”Dit is niet het einde van de strijd,” aldus Lapid, ”dit is pas het begin.” Er was niets meer te horen van minister van Defensie, Yoav Gallant, die zondag nog had opgeroepen tot uitstel van de stemming omdat hij bezorgd was dat het grote aantal weigeraars om reservedienst te doen de kracht van het leger ernstig zou verzwakken

De regeringscoalitie was uiteraard opgetogen. Minister van Justitie Yariv Levin, die algemeen wordt gezien als de architect van de wijzigingen, beklom het podium om een overwinningsspeech te geven, Parlementsleden verdrongen zich om selfies te nemen. Minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir zei dat ”Israel een beetje democratischer en een beetje Joodser was geworden”. Premier Netanyahu die met zijn pacemaker gewoon deelnam aan de stemming zal vanavond de natie toespreken.

Uitgelichte afbeelding: Von Oren Rozen – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128689096