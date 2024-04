Israëlisch oorlogskabinet verdeeld over reactie op aanval Iran

Het Israëlische oorlogskabinet is verdeeld over de vraag hoe te reageren op de aanval van Iran afgelopen zaterdag. Volgens het dagblad Israel Hayom komt er ‘een reactie’, maar is het nog onduidelijk hoe die er uit zal zien.

Het oorlogskabinet kwam gisteren bijeen, maar kwam niet tot een besluit. Naar verluid (veel is ‘naar verluid’) speelde de oproep van de VS “zorgvuldig en strategisch na te denken” een grote rol bij het uitstel. Naar verwachting komt het oorlogskabinet vandaag of morgen opnieuw bijeen.

Volgens Israëlische media wilde minister Benny Gantz nog tijdens de Iraanse aanval terugslaan, maar dat voorstel werd afgeschoten door Netanyahu, minister van Defensie Yoav Gallant en Herzi Halevi, de chef staf van de IDF.

Meer geruchten: volgens de Times of Israel zou de Israëlische regering de VS voor willen stellen om in ruil voor een terughoudende reactie een tegen Iran gericht pact te vormen. Voorwaarde zou zijn dat Israël geen toezeggingen hoeft te doen over “de Palestijnse kwestie”. Of Biden daar veel voor voelt is natuurlijk een tweede. In de VS realiseert men zich echt wel dat het zonder oplossing voor de Palestijnse kwestie aanmodderen blijft. Bovendien heeft Biden vermoedelijk niet zoveel zin zijn politieke lot te verbinden aan dat van een ongeleid projectiel als Netanyahu. Mocht Trump de presidentsverkiezingen winnen, dan zijn all bets off.

