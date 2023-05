Israelisch leger vermoordt twee jonge mannen in Qabatia

Het Israelische leger heeft woensdag, een dag nadat het 15 mensen in Gaza had gedood, opnieuw toegeslagen. Bij een razzia in Qabatia (ten zuiden van Jenin) heeft het twee jongeren doodgeschoten en er één ernstig verwond. De twee dode jongeren waren Ahmad Jamal Assaf (19) en Rani Walid Qatanat (24), een inwoner van het vluchtelingenkamp Jenin. Volgens het persbureau Wafa werden zij gedood toen het leger het vuur opende op een auto. Woordvoerders van het leger gaf het vermoedelijk gelogen verhaal dat de gedode mannen het eerst het vuur zouden hebben geopend, De jongere die gewond werd is in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd.

Het persbureau al-Quds.com gaf waarschijnlijk de juiste versie. Het zei dat volgens ooggetuigen eenheden met privé auto’s Qabatia waren binnengedrongen en overal huizen binnengingen en hinderlagen opstelden, terwijl sluipschutters op de daken plaatsnamen en reguliere militaire eenheden de plaats binnenrukten. De twee gedode mannen zaten in een auto waarop plotseling het vuur werd geopend vanuit een koelwagen. Zij raakten gewond, waarop soldaten uit de koelwagen kwamen en hen van dichtbij doodschoten.

Overigens was dit niet de enige oorlogsmisdaad van deze woensdag. In het dorp Deir Dibwan (ten oosten van Ramalla) werden boeren aangevallen door kolonisten onder bescherming van het leger. Drie mannen werden neergeschoten: Rawan Awawda (17) liep een schot op in zijn maag, Fernando Nasasra (18) liep een schot in zijn dij en Rabhi Kharma liep een gebroken knieschijf op.

Het dodental van Israels optreden in 2023 staat nu op 123 (ik schreef gisteren dat het 120 bedroeg maar kennelijk liep ik één dode achter). Er zijn echter ook bronnen die menen dat er nu 132 doden zijn. Ik zoek dit nog uit.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash