Israëlisch leger redt 4 gijzelaars uit klauwen Hamas

Het Israëlische leger (IDF) heeft vandaag 4 gijzelaars bevrijd uit de klauwen van de fascistische terreurorganisatie Hamas. Het betreft naar verluid Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov, and Shlomi Ziv. Goed werk van het IDF.

Volgens de Times of Israel vielen commando-eenheden van het leger tegelijkertijd twee Hamas locaties binnen in Nuseirat in centraal Gaza. Op de ene locatie werd Argamani gered, terwijl Meir Jan, Kozlov en Ziv zich op de tweede locatie bevonden.

Volgens de eerste berichten verkeren de vier in goede gezondheid. Ze worden momenteel verder onderzocht in het ziekenhuis.

Voor Netanyahu komt de succesvolle actie als geroepen. Minister Benny Gantz heeft zijn voor vanavond geplande toespraak afgelast. Algemeen werd verwacht dat Gantz aan zou kondigen dat zijn partij Nationale Eenheid zich terug zou trekken uit het Israëlische oorlogskabinet.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950800