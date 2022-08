Israelisch leger maakt weer een slachtoffer bij inval in Nablus

Het Israelische leger heeft bij één van haar invallen in Nablus weer een slachtoffer gemaakt en ook 31 mensen gewond, onder wie vier mensen die werden getroffen door scherpe munitie en één die aan het hoofd werd gewond door een gasgranaat.

De schietpartij ontstond toen een grote troepenmacht probeerde uit te waaieren aan de westzijde van Nablus in de richting van onder andere de Balata- en Askarkampen en de omgeving van de Tombe van Josef en groepen jongeren probeerden hen tegen te houden. Er werd in een aantal gevallen het vuur geopend en daarbij werd de 20-jarige Wasim Nasser Abu Khalifa tot twee keer toe in de borst getroffen. De directeur van de eerste hulp van de Rode Halve Maan in Nablus, Ahmed Jibril, deelde mee dat één van de kogels zijn hart had doorboord zodat hij overleed.

Vier van de gewonden zijn er ernstig aan toe: drie van de vier die schotwonden opliepen en de man die werd getroffen door een gasgranaat. De overige gewonden werden behandeld wegens benauwdheid door traangas.

– Afbeelding ontleend aan Abu’s blog