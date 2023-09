Israelisch leger doodt man in kamp Tulkarem en richt grote vernielingen aan

Het Israelische leger heeft dinsdagmorgen een inval gedaan in het vluchtelingenkamp Nur Shams bij Tulkarem. Daarbij werd een 21-jarige jongen met een schot in het hoofd gedood terwijl een andere jongere ernstig gewond raakte. Bovendien werd zware schade toegebracht aan het kamp. Het leger reed er binnen vergezeld van zware D-9 bulldozers en ploegde er – net als enige tijd geleden in Jenin – wegen om en plette auto’s, terwijl ook invallen in huizen werden gedaan en een depot van explosieven werd opgeblazen.

De jongen die gedood werd was Ayed Samih Abu Harb. Volgens het leger werd hij doodgeschoten tijdens een schotenwisseling met verzetsstrijders. Hij zou lid zijn geweest van de Islamitische Jihad. Ayed Abu Harb was genoemd naar zijn oom die 22 jaar geleden werd gedood tijdens een soortgelijke schotenwisseling. Het andere slachtoffer werd in zijn bovenlichaam geraakt en viel achterover waarbij hij een hersenbloeding opliep. Volgens de Ibn Sina-kliniek in Jenin waar hij naartoe werd gebracht zou zijn toestand stabiel zijn.

De militairen vernielden de Nablus-weg met de D-9 bulldozer vanaf de ingang van het kamp. De Nablus-weg is de verbindingsweg van het kamp met diverse plaatsen ten oosten van het kamp en het gouvernoraat Nablus. Ook werden in zijstraten een aantal auto’s door de bulldozer im elkaar gedrukt. Verder was er schade aan diverse huizen en moesten ramen van huizen, een moskee en een kliniek eraan geloven door rondvliegende kogels. Het aantal door Israelisch handelen gedode Palestijnen in 2023 staat nu op 230.

