Israelisch leger bereidt opblazen huis voor: één dode en een ernstig gewonde

Israelische militairen zijn maandagmorgen het Askar-vluchtelingenkamp bij Nablus binnengetrokken om voorbereidingen te treffen voor het opblazen van het huis van Abdel-Fattah Kharousha, de eerder doodgeschoten dader van de aanslag in Huwwara in februari waarbij de Israelische kolonisten Hallel en Yagel Yaniv werden gedood. Vanzelfsprekend braken daarbij confrontaties uit in het kamp en de aangrenzende Masaken-wijk van Nablus. Volgens het leger ging het om vuurgevechten, maar Palestijnse persbureaus spreken alleen van stenen. Wat duidelijk is, is dat de militairen bij hun vertrek het vuur openden en zonder onderscheid met scherp schoten op de menigte. Daarbij werd de 22-jarige Saleh Sabra in de borst getroffen. Hij werd naar het Rafidia-ziekenhuis overgebracht waar de dood werd geconstateerd. Een tweede man, die eveneens in de borst werd geraakt, werd in kritieke toestrand opgenomen.

Her aantal Palestijnse doden als gevolg van Israelisch optreden in 2023 is daarmee gestegen tot 152. Het is hoog tijd dat het Internationaal Gerechtshof de Palestijnse klachten over het Israelische optreden eens een keer serieus gaat nemen.

– Uitgelichte afbeelding: By Qusay.khateeb – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7383204