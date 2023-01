Israelisch leger begint het nieuwe jaar met twee nieuwe doden

Hoe zou u denken dat Israel het nieuwe jaar begint? Precies, met het vermoorden van twee jonge Palestijnen. Bovendien werden twee huizen verwoest. Daarmee raakten 13 mensen het dak boven hun hoofd kwijt. Ook werden tenminste acht andere Palestijnen door kogels gewond, van wie één zeer ernstig.

Het begon in de vroege morgen van maandag 2 januari toen een tiental militaire voertuigen het dorp Kafr Dan (even ten westen van Jenin in het noorden van de Westoever) binnenreden, vergezeld van twee bulldozers. Ze waren gekomen om de huizen te verwoesten van de ouders van Ahmed Ayman Aabed en van de vader en grootvader van Abdel Rahman Hanu Aabed. De twee, 23 en 22 jaar oud, werden op 4 september tijdens een schietpartij gedood, waarbij ook de Israelische ondercommandant van de Nahal Verkenningseenheid, majoor Bar Falach (30), omkwam. Om die reden werden de huizen van de familieleden van de twee gedode Palestijnen, met toestemming van het Israelische hooggerechtshof, vernield.

Volgens de krant Haaretz brak er opnieuw een vuurgevecht uit toen de militairen hun sloopwerk begonnen. Samer Atiya, het hoofd van het Ibn Sina Ziekenhuis in Jenin, meldde dat de 22-jarige Mohammed Samer Houshiyya uit het dorp Yamoun (ten westen van Jenin) werd gedood met verschillende schoten in de borst. Daarna werd ook de 25-jarige Fuad Mohammed Aabed uit Kafr Dan gedood met schoten in de borst en de dij en raakten acht anderen gewond.

Israel is daarmee het nieuwe jaar, zoals was te verwachten, begonnen zoals het het oude jaar afsloot, met twee nieuwe doden. In 2022 vielen gemiddeld ruim drie doden per week op de Westoever. We moeten helaas – gezien de belachelijk gunstige manier waarop de zesde regering-Netanyahu werd begroet door de VS en mevrouw Von der Leyen van de EU – verwachten dat 2023 qua aantallen slachtoffers daar zeker niet voor gaat onderdoen.