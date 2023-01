Israelisch kabinet besluit onder meer tot deportatie van familie van ”terroristen”

Het huis van de dader van de aanslag in Jeruzalem, Khairi Alqam, waarbij zeven Israeli’s werden gedood is zaterdag onmiddellijk in beslag genomen teneinde het te verwoesten. Zijn familieleden werden ook allemaal opgepakt. Volgens een politiewoordvoerder waren de ”inwoners zaterdag meteen verwijderd en was het huis verzegeld”. Minister Ben Gvir verwelkomde de haast waarmee dat was gebeurd, maar hij voegde eraan toe dat meer nodig was om ”de terroristen te laten weten dat er nu een nieuwe regering in Jeruzalem is die gaat aanvallen en niet alleen maar zich zal verdedigen”.

De maatregel was een gevolg van eens reeks beslissingen die de regering Netanyahu zaterdagavond nam als reactie op de twee schietpartijen in Jeruzalem, die in Neve Yaacov en de andere in Silwan. Zo zullen versneld een aantal wetten worden aangenomen. Een ervan gaat over het vernielen van huizen van ”terroristen”. Een andere zal de familieleden van ”terroristen” afsnijden van ondersteuning onder sociale wetten. Verder zullen de familieleden ook worden gedeporteerd. Nog weer een andere wet zal de procedure verkorten waarmee Israelische burgers wapenvergunningen kunnen aanvragen. En verder zullen de nederzettingen op de Westoever worden ”versterkt”.

Volgens een functionaris zullen nog meer familieleden en ”contacten” van de aanvaller worden gearresteerd. Volgens Netanyahu zal ”ons antwoord krachtig, snel en precies” zijn. ”We zullen iedereen treffen die ons probeert te treffen.” Netanyahu drukte tijdens de bijeenkomst samen met Ben Gvir ook de versnelling door van de procedure om een wapenvergunning te krijgen, een procedure die diverse obstakels te lijf moet gaan. De maatregelen zullen zeker de kalmte doen terugkeren op de Westoever, maar niet heus.

Uitgelichte afbeelding: minister Itamar Ben Gvir – Door דוד דנברג – איתמר בן גביר, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97825641