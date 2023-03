Israelisch hof legt psychisch zieke Manasra opnieuw half jaar eenzame opsluiting op

Een Israelische rechtbank heeft maandag besloten de nu ongeveer 20-jarige Ahmed Manasra nog eens zes maanden in eenzame opsluiting te houden ondanks zijn ernstige mentale toestand. Manasra die destijds 13 was toen hij werd gearresteerd in wat een aanval met een mes heette te zijn, wordt al jaren op een mensonterende manier door het Israelische systeem behandeld.

Hij was destijds 13 jaar toen hij samen met zijn neefje Hassan voorbijgangers aanviel. Dat wil zeggen Hassan viel een 20-jarige beveiliger aan (die vluchtte) en een jongen van 13 die gewond raakte. Ahmed stond aan de overkant van de straat, hij had een mes, maar dat was dan ook alles. Hassan werd doodgeschoten, Ahmed werd aangereden door een auto en terwijl hij meer dood dan levend op straat lag heftig uitgescholden. Nadat hij uit het ziekenhuis kwam zijn zaak aangehouden tot hij 14 was en er onderwijl een Israelische wet werd aangenomen die gevangenisstraf mogelijk maakte voor Palestijnen van 12 jaar of ouder. Hij kreeg twaalf jaar (in hoger beroep teruggebracht tot 9,5 jaar) werd opnieuw heftig uitgescholden en moest een schadevergoeding betalen van 80.000 shekel (16.000 euro) aan de beveiliger en 100.000 shekel (20,000 euro) aan de 13-jarige.

Ahmed heeft onder meer als gevolg van één en ander ernstige psychische schade opgelopen. Een psychiater van Artsen zonder grenzen constateerde een paar jaar geleden dat hij schizofreen was. Getuige-deskundigen hebben gezegd dat hij behandeld moest worden. Zijn familie heeft daar een aantal keren om gevraagd. Een groep van 36 psychologen heeft de Israelische president gevraagd om hem de rest van zijn straf kwijt te schelden. Maar in november verleden jaar vroeg Israels Advocaat-generaal het hooggerechtshof een beroep op vervroegde vrijlating af te wijzen om veiligheidsredenen. De rechter heeft hem nu opnieuw zes maanden eenzame opsluiting opgelegd omdat hij een ”veiligheidsrisico” zou zijn.