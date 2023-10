Israelisch dodental na inval van Hamas naar 600, in Gaza 370 doden

Israelische militairen en strijders van Hamas leveren nog steeds strijd in Zuid-Israel. Verschillende plaatsen die Hamas had ingenomen zijn intussen weer in Israelische handen overgegaan. Volgens het Israelische leger zijn daarbij rond 400 militanten uit Gaza gedood. Maar er waren ook berichten dat Hamasstrijders opnieuw waren bevoorraad en intussen ook een nieuwe plaats hebben ingenomen: kibbutz Magen,waar Hamas tot nog toe niet tot was doorgedrongen. Israel wordt intussen regelmatig opgeschrikt door nieuwe cijfers van het aantal slachtoffers: ruim 600 nadat in het zuiden het ruimen van lijken is begonnen. Er zijn meer dan 2.156 gewonden.

Het Israelische kernkabinet heeft intussen officieel de oorlog verklaard en verlof gegeven om ”belangrijke militaire taken uit te voeren”, zo heeft het bureau van premier Netanyahu meegedeeld. De premier gaf eerder grond aan de vrees dat er een grondinvasie wordt voorbereid toen hij de bevolking van Gaza de raad gaf te vertrekken omdat Israel van Gaza ”een verlaten eiland” zal maken. Hoe dat vertrek in zijn werk zou zou moeten gaan vertelde Netanyahu er niet bij.

De bevolking van Gaza zit namelijk al 16 jaar hermetisch opgesloten in de Gaza-strook. Wel werd een deel van Israels oorlogsvoering duidelijk: Israel onderbrak de levering van elektriciteit waardoor heel Gaza zaterdagnacht in het donker kwam te zitten en legde ook de levering van diesel en voedingswaren stil. In heel Israel zijn intussen de scholen tot nader order gesloten, Ook zijn samenscholingen van meer dan 10 mensen verboden buitenshuis en mogen binnenshuis niet meer dan 50 mensen samenkomen.

Het bombarderen van Gaza wordt onderwijl voortgezet. Zo’n 20.000 mensen werden dakloos en zochten onderdak in UNWRA-scholen, er zouden 14 residentiële gebouwen zijn platgegooid terwijl 1.210 huizen geheel of gedeeltelijk zijn vernield. Twee families werden daarbij van de aardbodem weggevaagd: de familie Sha’ban in Rafah (10 doden) en de familie Abu Dagha (15 doden van wie zes jonge kinderen). Het totaal aantal slachtoffers is 370 doden en 2.200 gewonden. Intussen is een flink aantal strijders in Gaza teruggekeerd met (een nog steeds) onbekend aantal gijzelaars. Zeker 30 daarvan waren deelnemers aan de dansfestival dat door de inval werd verrast. Ook een aantal van de doden behoort tot deze categorie.

In Israel gaan intussen stemmen op die premier Netanyahu verantwoordelijk stellen voor het fiasco van de inval. De krant Haaretz ging daarin voor. Sommige critici stellen dat de premier in zijn arrogantie zijn aandacht alleen aan de Westoever besteedde waar het grootse deel van de troepen was gelegerd en er van uit was gegaan dat in Gaza alles rustig zou blijven, terwijl ondertussen provocatie na provocatie werd uitgevoerd bij de Aqsa-moskee, een record-aantal liquidaties plaatsvond in de diverse steden en dorpen en een voortschrijdende annexatie plaatsvond.

Ook de situatie in Noord-Israel is dreigender geworden nadat er over en weer schotenwisselingen zijn geweest met Hezbollah, dat de door Israel bezette Sheba-farm in Zuid-Libanon bestookte. Hamas liet intussen met een video zien hoe de verrassingsaanval van zaterdag werd uitgevoerd. Het begon met bombardementen met drones op wachttorens en wapensystemen. Ook waren drone-aanvallen te zien op plaatsen aan de andere kant van de grens. Daarna volgde een barrage van honderden raketten terwijl manschappen van Hamas paragliders (met motoren uitgeruste gliders) gebruikten om over het afsluithek te komen en Israel binnen te gaan. Vervolgens werden met explosieven en door bulldozers bressen in het afsluithek gemaakt waarna (vracht)auto’s en motorfietsen met strijders Israel binnentrokken. Er werd ook geprobeerd via de zee binnen te komen, maar die pogingen werden onderschept door de Israelische marine. Er valt aan toe te voegen dat ook de communicatie door Hamas onmogelijk werd gemaakt omdat het heel snel de grensovergang Erez innam plus het Gaza-hoofdkwartier.

Op de Westoever steeg het aantal doden naar acht nadat een man ten zuiden van Hebron en een ander in Deir Sharaf ten westen van Nablus werden doodgeschoten.

(Foto: Door Geen machineleesbare auteur aanwezig. Op basis van auteursrechtclaims wordt auteur Zero0000 aangenomen. – Geen machineleesbare bron opgegeven. Eigen werk aangenomen (gebaseerd op auteursrechtclaims)., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239367)