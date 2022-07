Israelisch-Amerikaans onderzoek: Israel schoot de kogel af maar het was vast geen opzet

Het was wie dit had bedacht, Amerika, of de Israeli’s. De Palestijnen hadden geweigerd de kogel over te dragen die Shireen Abu Aqleh had gedood. Ze vertrouwden vanzelfsprekend de Israeli’s niet, die nooit doodsoorzaken van Palestijnen uitzoeken. Nou ja, behalve dan als het niet anders kan. En dan komt er gewoonlijk uit dat niet duidelijk was dat er een Israeli had geschoten, of dat het opzet was geweest, of misschien gewoon een ongelukkige uitkomst van de omstandigheden.

Zoals kolonel Israel Shomer. commandant van de Giavti Brigade (inmiddels bevorderd tot generaal) die ‘per ongeluk’ een jongen van achteren doodschoot terwijl hij op de benen had gemikt. Kwam doordat hij rende, zei de kolonel, daardoor had hij zijn vizier niet gebruikt. Ooggetuigen bevestigden echter dat hij uitgebreid had aangelegd. De procureur-generaal vond het niet belangrijk Of zoals de onbekende die de 21-jarige verpleegster Razan Najjar in Gaza doodschoot, die 100 meter van het hek hulp verleende aan gewonden. Een Israelisch ”onderzoek”concludeerde dat het een ‘ricochet’ was geweest, een kogel die gestuiterd had. Ach,.zo kan ik nog wel een zootje van dit soort orderzoeken opsommen.

Maar ja, de Amerikanen Die waren er erg op gebrand dat de kogel toch naar Israel ging. Tenslotte zou president Biden volgende week naar Israel komen. En dan moest er toch een soort onderzoek zijn geweest, niet waar? Tenlotte ging de Palestijnse Autoriteit door de knieën. De kogel werd aan de Amerikanen gegeven, die er in Israelische instellingen onderzoek mee zouden doen. De Amerikanen gaven de kogel meteen door aan de Israeli’s. Maar zo verzekerden ze, er zou onderzoek worden verricht in het bijzijn van Amerikaanse ”waarnemers”.

Enfin, we hebben het resultaat gisteren kunnen vernemen. Woordvoerder Ned Price van het State Department concludeerde dat de kogel ernstig beschadigd was zodat er geen definitieve conclusie kon worden getrokken over zijn herkomst. Niettemin gaven reviews van de onderzoeken van het Israelische leger en de Palestijnse Auroriteit aanleiding om aan te nemen dat vuur van Israelische posities verantwoordelijk was geweest voor de dood van Shireen Abu Aqleh. Maar de Amerikaanse Veiligheidscoördinator “die toezicht hield op het onderzoek door Israelische experts vond geen reden om te veronderstellen dit dat opzettelijk was gebeurd. Het was veeleer het resultaat van tragische omstandigheden gedurende een door de IDF geleide operatie jegens fracties van Islamitische Jihad… die volgden op een serie terroristische aanvallen in Israel”.

Tja, daar hebben ze zich dan weer mooi uitgeluld.

Onderzoeken van B’tselem, CNN, the Washington Post, the New York Times en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten concludeerden allemaal dat de kogel afkomstig was geweest van Israelisch vuur. Er waren geen Palestijnen in de buurt geweest toen er werd geschoten op de groep journalisten die op een apart weggetje klaarstonden om Israels acties tegen de Palestijnen te gaan verslaan. Maar de Amerikanen lenen zich er weer eens voor om het Israelische straatje schoon te vegen. De Israelische minister van Defensie, Benny Gantz, stuurde er meteen een verklaring achteraan dat ”Israel’s defensie altijd streeft de waarheid boven tafel te krijgen maar dat dat dit in dit geval helaas niet mogelijk was gebleken.” Inderdaad, Biden kan met een gerust hart afreizen naar Jeruzalem.

Natuurlijk waren er ook nog wat kritische en boze opmerkingen van Palestijnen. Zoals van de familie van Abu Aqleh, die na het onderzoek verklaarde dat dit een poging van de Israelische kant was geweest om het verhaal in haar voordeel om te buigen. Die het gebrek aan transparantie hekelden, en het feit dat ze helemaal niet betrokken waren bij de overdracht van de kogel. Die een beroep deden op de Amerikanen om alsnog een onderzoek in te stellen. Of van Ali al-Samoudi, de andere journalist die tijdens het schietincident in zijn rug was geraakt, die zei dat dit ”weer een nieuw voorbeeld was dat Amerika niet vertrouwd kon worden met wat dan ook dat met de Palestijnen te maken had”. Behartenswaardige opmerkingen die echter door Biden zullen worden genegeerd. Want voor de Amerikaanse diplomatie staat dus nu vast dat – helaas – de toedracht niet is te achterhalen.

Dat die diplomaten zich na zo’n vertoning niet gewoon hun ogen uit hun kop schamen. Het is langzamerhand niet meer te verdragen, dit soort schijnheiligheid.

– Uitgelichte afbeelding als op Abu’s blog