Israeli’s vinden geen gijzelaars en ook geen gangen in het Shifa-complex

De Israeli’s zijn donderdag voor de tweede achtereenvolgende dag in het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. De achteringang van het ziekenhuis is totaal vernietigd, evenals alle auto’s op de binnenplaats. Binnen in het ziekenhuis is de CT-scanner, Röntgen-apparatuur en het gebouw voor speciale chirurgische ingrepen verwoest. Een aantal van vermoedelijk ongeveer 200 man is gearresteerd, geblinddoekt en gedeeltelijk ontkleed afgevoerd naar een onbekende plaats, waar ze mogelijk worden verhoord. De Israeli’s brachten wat apparatuur mee, die het ziekenhuis niet nodig had, evenals sommige medicijnen. Woensdag publiceerde de Israelische militaire voorlichtingsdienst een video waarop enkele ”pak en ga” tassen werden getoond (een soort sporttassen), die achter de MRI-scanners zouden zijn aangetroffen en die een achttal kalashnikovs zouden hebben bevat en wat munitie. In de MRI-ruimte werd ook een laptop gevonden en wat cd’s. Later werden ook nog wat explosieven aangetroffen. Volgens de militaire woordvoerder Jonathan Conricus bevestigde dit dat het Shifa-ziekenhuis was gebruikt als hoofdkwartier van Hamas. Volgens de meeste andere mensen en deskundigen was voor dat bewijs wel wat meer nodig. Er waren geen neutrale waarnemer bij de ontdekkingen aanwezig geweest, zodat de Israeli’s de kalashnikovs en andere zaken zelf konden hadden meegebracht. Ook waren er geen gijzelaars aangetroffen en geen gangen-stelsel dat door Hamas was gebruikt.

De VN-Veiligheidsraad nam woensdag met 12 stemmen vóór bij drie onthoudingen een resolutie aan waarin werd gevraagd om onmiddellijke en langdurige pauzes in de gevechten in Gaza en waarin werd opgeroepen tot het instellen van veilige corridors vooral met het oog op kinderen. Ook werd opgeroepen tot het onvoorwaardelijk in vrijheid stellen van de gijzelaars in handen van Hamas. Bovendien zou brandstof ongehinderd moeten worden geleverd. De drie onthoudingen waren afkomstig van de Verenigde Staten, Rusland en Groot-Brittannië. De resolutie zal vermoedelijk niet worden uitgevoerd. De Israelische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, reageerde met de opmerking dat zij ”niets te maken had met de realiteit en geen betekenis had”.

De Amerikaanse president Biden herhaalde woensdag tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat Israel het recht heeft zichzelf te verdedigen. Op een persconferentie na afloop zei hij dat de oorlog niet zal eindigen voordat Israel Hamas helemaal heeft vernietigd. De president die intussen te maken heeft met groeiende internationale kritiek en een toenemende druk in zijn Democratische Partij en van ambtenaren zei: ”Je hebt de omstandigheid dat Hamas zijn eerste oorlogsmisdaad bedreef door zijn hoofdkwartier en zijn soldaten onder een een ziekenhuis te hebben. En dat is een feit, dat is wat er gebeurde. Hamas heeft al gezegd dat het van plan is Israel nog een keer aan te vallen, zoals ze eerder deden waarbij ze de hoofden van baby’s afhakten en vrouwen en kinderen levend verbrandden. Dus het idee dat ze gewoon stoppen en niets doen is niet realistisch.” Hij zei verder dat hij met de Israeli’s de situatie had besproken en had gezegd dat ze ”ontzettend voorzichtig moesten zijn” in het ziekenhuis. En ”nu brengen ze couveuses en andere dingen om de mensen in het ziekenhuis te helpen. Dit is een andere situatie dan eerder met het willekeurig bombarderen”.

In Gaza wordt intussen nog steeds gebombardeerd. Onder meer werd een benzinestation in Midden-Gaza getroffen evenals een moskee in Khan Younis. Er waren negen slachtoffers en enkele tientallen gewonden. Israel verloor opnieuw een militair, samen met twee mensen die woensdag waren gedood is het dodental nu 52. Nabij Jeruzalem, bij het zogenoemde ”Tunnel checkpoint” was een aanval van drie man in een auto die het vuur openden op Israeli’s. Acht mensen raakten gewond, van wie één zeer ernstig. De drie aanvallers werden doodgeschoten. Samen met een man uit Jenin die woensdag overleed aan een kogelwond (een dumdumkogel) van twee weken geleden is het dodental op de Westoever sinds 7 oktober nu 197. Er werden opnieuw meer dan 50 arrestaties verricht op de Westoever.