Israeli’s vermoorden drie man in Nablus

Updated – Israelische militaire eenheden hebben dinsdagmorgen in het at-Tur gebied in Nablus een auto met drie inzittenden onder vuur genomen. De inzittenden werden vermoord, Wie het waren bleef lang onbekend, want het werd ambulances verboden naderbij te komen. Iedereen, ook journalisten, werd op een afstand gehouden en het gebied werd lang gesloten gehouden, totdat de drie lichamen waren meegenomen en de auto was weggesleept. Volgens ooggetuigen kregen veiligheidscamera’s in het gebied bezoek van de soldaten, opdat niemand de beelden te zien zou krijgen. De Israelische krant Haaretz meldde dat één van de drie het vuur op soldaten zou hebben geopend. Volgens de krant waren alle drie de mannen gewapend. Later deelde de Hamas-beweging officieel mee dat de drie mannen tot Hamas behoorden. Zij waren Saad Maher al-Kharraz (43), Montasser Salameh (33) en Nour al-Ardah (32), alledrie uit Nablus.

Dit soort optreden is zo langzamerhand de gebruikelijke manier van de bezettingsmacht geworden. De dagen dat er discussies werden gevoerd over de vraag of de Palestijnen onder de bezetting beter af waren dan daarvoor, zoals in de tijd van Moshe Dayan, liggen wel heel ver achter ons. Een dag eerder was er nog een inval in het vluchtelingenkamp Nur Shams bij Tulkarem, waar, terwijl het hele land in rep en roer was wegens de stemmingen in het parlement, werd opgetreden zoals onlangs in het vluchtelingenkamp Jenin. Bulldozers ploegden de straten om en arrestatieteams trokken naar de huizen. Er werd uiteindelijk, doordat het verzet volop terug vuurde, niemand gearresteerd. Maar wel waren er 12 gewonden met kogelwonden en was er aanzienlijke schade.

Afgezien van deze zaken staken maandag en dinsdag kolonisten (vermoedelijk) van de nederzetting Yitzhar tientallen bomen van het dorp Burin (omgeving van Nablus) in brand, vernielden Israelische militairen gewassen en schuren in al-Zayem (bij Jeruzalem), vernielde een inwoner van Beit Hanina (Jeruzalem) zijn huis op last van de bezetter, namen soldaten in Bardala (noorden van de Jordaanvallei) een tractor en een auto mee, werd een mobiel huis in Battir, bewoond door een student, vernield door soldaten (terwijl kolonisten al op het terrein hun tenten hadden opgeslagen) en arresteerden marine-eenheden in Gaza vier vissers terwijl hun boot in beslag werd genomen.

Ook verschenen op Abu’s blog.

