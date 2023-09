Israeli’s vallen vluchtelingenkamp binnen, doden twee man en vernielen infrastructuur

Israelische militairen zijn zondagmorgen het vluchtelingenkamp Nur Shams bij Tulkarem binnengevallen met een groot aantal gepantserde jeeps en tenminste twee gigantische D-9 bulldozers. De bulldozers hebben eerst de hoofdstraat van het kamp, die ook de verbinding verzorgt met Jenin en Nablus, grondig vernield. Vervolgens werden zijstraten en -straatjes aangepakt, evenals winkels en tal van auto’s, waarbij bovendien forse schade werd toegebracht aan elektriciteitskabels en waterleidingbuizen, Volgens het Israelische leger werden daarbij ook onder het afgeschaafde asfalt de nodige bommen aangetroffen, terwijl ook flink wat gasflessen die voor dat doel geschikt waren in beslag werden genomen.

Voordat het zover was hadden sluipschutters positie gekozen op de daken, Zij konden echter niet verhinderen dat de troepen onder vuur werden genomen. De militairen schoten zelf met scherp en traangas- en flitsbommen. Daarbij werden twee mannen met schoten in het hoofd gedood: de 21-jarige Osaid Farhan Jab’awi en later ook de 32-jarige Abdul-Rahman Suleiman Abu Daghash. Ook een Israelische militair raakte gewond door kogelscherven. Verder werden diverse bommen tot ontploffing gebracht, waarvan één vlakbij een jeep die later moest worden weggesleept. Ambulances werden tegengehouden, maar ambulancebroeders trokken zich daar bij de gewonde Osaid niets van aan, waarop een jeep probeerde de ambulance te rammen. Het aantal in 2023 door Israelisch toedoen gesneuvelde Palestijnen is door de dood van Jab’awi en Abu Daghash op 241 gekomen.

Zaterdagavond werd door een 100-tal betogers gedemonstreerd bij het grenshek met Gaza. Nadat volgens het Israelische leger schoten vanuit Gaza zouden zijn afgevuurd schoot een Israelische drone op de betogers, waarbij twee demonstranten gewond raakten. Zondagmorgen bestormden legereenheden de campus van de universiteit van Bir Zeit en arresteerden daar zeven studenten, onder wie de voorzitter van de studentenraad Abdul-Majid Hassan, terwijl ook schade werd toegebracht aan bezit van de universiteit. Het universiteitsbestuur heeft een scherpe veroordeling van deze schending van de internationale norm van de onschendbaarheid van universiteiten en vergelijkbare instellingen laten horen, Via advocaten en mensenrechteninstituties wordt gekeken wat voor de studenten kan worden ondernomen.

(Uitgelichte afbeelding: Nur Shams, أمين, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)