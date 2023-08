Israeli’s schieten tiener dood bij Tulkarem

Israelische troepen hebben vrijdag bij het aanbreken van de dag weer een Palestijnse tiener doodgeschoten. Dat gebeurde bij een bestorming van het Nur Shams-vluchtelingenkamp ten oosten van de plaats Tulkarem, die protesten uitlokte en beschietingen van de Israeli’s door gewapende verzetsstrijders. De soldaten, van wie niemand gewond raakte, beantwoordden het vuur met een barrage van scherpe munitie, traangas- en stungranaten die blindelings in de menigte werden geschoten. Daarbij werd de 18-jarige Mahmoud Abu Sa’an van vlakbij in zijn hoofd geschoten. Hij werd naar het regeringshospitaal vervoerd waar de dokters korte tijd later vaststelden dat hij was overleden,

Mamoud Abu Sa’an was het 212e slachtoffer van Israelisch geweld in 2023. Hij was ook onlangs geslaagd voor het eindexamen van zijn middelbare school.

– Uitgelichte afbeelding: By Mohammad Hijjawi – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92900446