Israeli’s schieten ditmaal een veertienjarige dood

De Israeli’s hebben vrijdag opnieuw een Palestijn gedood, een 14-jarige dit keer. Zaid Mohammed Ghoneim raakte verschrikt door de aanwezigheid van soldaten in zijn woonplaats al-Khader (bij Bethlehem) en probeerde te schuilen in een parkeergarage. Hij werd echter neergeschoten en liep daarbij een drietal schotwonden op in zijn rug en nek. Hij werd naar het al-Yamamah ziekenhuis in Bethlehem gebracht, maar kort na daar te zijn aangekomen overleed hij,

Hij werd gisteren onder grote belangstelling begraven. De dode Palestijnen volgen elkaar snel op, in slechts twee dagen is er weer een nieuwe dode. Ziad was overigens het 13e kind dat in 2022 werd gedood door Israelische soldaten.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog