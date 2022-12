Israeli’s schieten bij Josefs Tombe voetballer Daraghmeh dood met een schot in de rug

Israelische militairen, die met groot materieel waren uitgerukt om kolonisten te beschermen die een bezoek wilden brengen aan de Tombe van Jozef in Nablus, hebben donderdagmorgen vroeg een man gedood en zes anderen verwond. De man die werd doodgeschoten was de 23-jarige Ahmed Atef Mustafa Daraghmeh uit Tubas in het noordoosten van de Westoever. Hij was volgens medische bronnen in de rug (!) en in een been getroffen. Ahmed Daraghmeh was een bekende voetballer bij de ClubThaqafi (Culturele Club) in Tubas.

De bronnen voegden er aan toe dat verder nog zes anderen door scherpe munitie waren getroffen. Drie van hen hadden levensbedreigende verwondingen opgelopen. Afgezien daarvan waren er nog twee die waren getroffen door zogenoemde ”rubberkogels”, van wie één in een oog en de andere in een arm. Er waren 29 mensen onwel geworden door een overdosis traangas.

Palestijnse bronnen meldden dat de Israeli’s waren gekomen met een lange stoet militaire jeeps en zelfs een bulldozer om een groep kolonisten te begeleiden. De invasie leidde tot protesten en daarop had het leger het vuur geopend met scherpe munitie, traangasgranaten, flitsgranaten en rubberkogels (metalen kogels overtrokken met een laagje rubber). De Lion’s Den, een gewapende Palestijnse groep uit Nablus, meldde in een kort statement dat ook zij hadden deelgenomen aan het vuurgevecht.

De Tombe van Josef, die zich bevindt vlakbij het Balata-vluchtelingenkamp, is een geliefde plek voor nachtelijke bezoeken van kolonisten. Volgens sommige Joden is het de laatste ligplaats van Josef, die wordt vereerd door Joden, Moslims en Samaritanen. Palestijnen menen echter dat het de begraafplaast is van Sheikh Yousif Dweikat, een lokale heilige. De nachtelijke bezoeken leiden onveranderlijk tot scherpe confrontaties met Palestijnen (die volgens de akkoorden van Oslo in feite de zeggenschap over de plaats hebben). Bij die confrontaties vallen geregeld doden. Daar zal niets aan veranderen zolang de bezetting in de huidige vorm wordt voortgezet.

