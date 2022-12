Israeli’s schieten 15-jarig meisje dood dat haar kat van het dak wilde halen

Updated. Het Israelische leger heeft zondagnacht tijdens een actie om arrestaties te verrrichten dit keer voor de verandering een 15-jarig meisje doodgeschoten. Jana Majdi Issam Assaf was naar het dak van haar huis in Jenin (westelijke Jordaanoever) gegaan toen zij schoten hoorde. Volgens haar oom werder ongeveer 50 meter van haar huis geschoten en wilde ze kijken wat er aan de hand was.

Een dag later kwam een betere verklaring: ze was naar het dak gegaan omdat ze haar kat wilde ophalen, Haar vader liep een paar minuten later ook naar boven en vond haar liggendZe was in haar hoofd geschoten. Later, in het ziekenhuis, werden nog ten minste vier andere

Ze was overigens pas 15. En haar naam luidde Assaf en niet Zakarneh zoals eerst gemeld. Het komt ontzettend vaak voor dat er onduidelijke of onjuiste gegevens van slachtoffers de ronde doen. Logisch, want iedereen buitelt over elkaar heen als zoiets als het plotseling doodschieten van een 15-jarige gebeurt.

Het Israelische leger zei in een reactie op de hoogte te zijn van het feit dat er een meisje was gedood. Er zou een onderzoek worden ingesteld, zo werd – routinematig – gezegd. Daar horen we dus nooit meer iets van.

Eén van de leiders van al-Fatah in Jenin, de grootste factie, zei dat er vandaag wordt gestaakt in Jenin als een reactie op de dood van Jana. Zij is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een Israelische sluipschutter. Defense for Children International – Palestine meldt dat drie mensen tijdens de Israelische actie werden gearresteerd. De drie werden in een kamer opgesloten, terwijl de familie van het huis in een andere kamer werd geparkeerd en de legereenheid zelf het gastenverblijf innam. Daar vond de familie later een aantal patroonhulzen. De kamer waarin het leger zich terugtrok gaf uitzicht op het – lager gelegen – huis van Jenna dat ongeveer 300 meter verder ligt.

Het Israelische leger maakte bekend dat tijdens de arrestatie-actie schoten zijn afgevuurd en met vuurwerk was gegooid. Het leger ”had het vuur beantwoord”. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werden daarbij twee Palestijnen door kogels gewond. Jana Assaf is het 166ste slachtfoffer dit jaar op de Westoever en het 36ste kind onder hen. Alleen al in Jenin zijn er dit jaar 59 personen doodgeschoten.

