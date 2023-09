Israeli’s executeren jongen (17) in boomgaard

Het Israelische leger heeft dinsdag nog een 17-jarige gedood. Het was Mohammed Youssef Ismael Zubeidat uit de plaats Zubeidat. ten noorden van Jericho. Hij werd achtervolgd in een palmboomgaard waar hij werd neergemaaid door een serie salvo’s (weergegeven op een video) die klonken als een weliswaar kort maar uiterst hevig vuurgevecht. Een echte executie. Het gebied werd vervolgens afgesloten en medische hulpverleners werden geweerd.

Wat eraan vooraf zou zijn gegaan is dat de jongen anderhalf uur van tevoren bij een restaurant een schot in de lucht zou hebben gelost waarna hij er vandoor ging. Het leger zocht hem daarna. Ze kwamen hem op het spoor op een kruispunt en daar opende hij opnieuw het vuur waarbij hij een grenspolitieman verwondde. Daarna werd hij opgejaagd tot in de boomgaard. Het leger viel na hem te hebben gedood zijn huis binnen en namen zijn vader en broer mee.

Mohammed Zubeidat was het tweede slachtoffer dinsdag. Eerder werd die dag de 21-jarige Ayed Abu Harb in het vluchtelingenkamp Nur Shams bij Tulkarem gedood. Het totale aantal slachtoffers in 2023 bedraagt nu 231. Ik schreef gisteren dat het leger veel vernielingen in Nur Shams had aangericht. Om aan te geven dat ik niet had overdreven twee foto’s van gisteren van het kamp, ontleend aan Facebook.