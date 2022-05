Israeli’s doden zestienjarige

Een 16-jarige jongen is gisteren overleden als gevolg van een Israelische beschieting bij het bezoek van een grote groep Israeli’s aan Jozefs Tombe bij Nablus. Ghaith Rafiq Yameen werd gedood door een schot aan het hoofd tijdens het bezoek waarbij honderden jongeren de Israeli’s met stenen bekogelden. Hij werd naar het Rafidia ziekenhuis in Nablus vervoerd, maar daar kon alleen de dood worden geconstateerd.

Afgezien van Ghaith Yameen werden ook 88 anderen bij het bezoek gewond, 19 van hen waren getroffen door zogenoemde ”rubberkogels”, de rest was het slachtoffer van traangas. Een van de gewonden had brandwonden doordat hij was getroffen door een traangasgranaat. Nadat Ghaith naar het ziekenhuis was gebracht verzamelden zich tientallen klasgenoten van de tiendeklasser bij de ingang waar zij afscheid van hem kwamen nemen.

Israelische kolonisten hebben gisteren bij het Zatara-checkpoint bij Nablus een auto in brand gestoken. Verder werden de ramen van een moskee en van een bulldozer verwoest in de plaats Urif, iets verder naar het zuiden. De auto brandde volledig uit.

– Illustratie ontleend aan Abu Pessoptimist