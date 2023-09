Israeli’s doden zes Palestijnen in Jenin, Gaza en Jericho in 24 uur

Israelische militairen zijn woensdagochtend undercover het Aqabat Jaber-vluchtelingenkamp bij Jericho binnengevallen en hebben daar een Palestijn doodgeschoten en twee anderen gearresteerd. De Palestijn, de 19-jarige Dirgham Mohammed Yahya al-Akhras, was het zesde slachtoffer van Israelisch optreden binnen 24 uur. Eerder werden bij een inval in het Jenin-vluchtelingenkamp drie jongeren doodgeschoten

en 30 mensen verwond,van wie één zo ernstig dat hij woensdag alsnog overleed. Verder werd in Gaza dinsdagavond het vuur geopend op een protestoptocht bij de grens waarbij één jongen werd gedood en er 11 gewond raakten.

Twee dagen na de feestdagen van Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) waarbij het leger gedwongen stil zat, hebben de ordebewakers van de Westoever hun werk weer opgepakt en de resultaten zijn er naar. In het vluchtelingenkamp Aqabat Jaber rezen protesten toen de undercover eenheid het kamp binnenviel. De soldaten reageerden met een barrage van scherpe munitie, ”rubberkogels” en traangas. De ongewapende Dirgham al-Akhras werd in het hoofd getroffen en overleed. Later kwamen reguliere soldaten in jeeps het kamp binnen, vielen huizen binnen, richtten flink wat vernielingen aan en arresteerden twee man.

In het vluchtelingenkamp Jenin ging het er de avond tevoren eveneens hard aan toe. Een undercover-eenheid trok het kamp binnen en vuurde een paar salvo’s met scherpe munitie af teneinde iedereen van de straten te verjagen. Vervolgens werden twee huizen omsingeld waarop een aantal raketten werd afgevuurd. Twee mannen werden gearresteerd van wie één. een 65-jarige man, weer werd losgelaten toen hij een hartaanval kreeg. Zijn eveneens gearresteerde neef werd toen ook weer in vrijheid gesteld. Bewoners protesteerden en gooiden met stenen naar de militairen die op hen vuurden ook en zelf ook onder vuur werden genomen door vrijheidsstrijders. Het eind was dat drie man werden gedood: Mahmoud Ali Nafe’ Sa’adi (23), Mahmoud Khaled Ar’arawi (24) en Rafat Omar Khamaisa (22). Een vierde man, Ata Yasser Ata Moussa (29) overleed woensdag. Tijdens de aanval op het kamp vuurde een drone een raket af op een paal van het elektriciteitsnetwerk waardoor een deel van het kamp zonder stroom in het donker kwam te zitten. Ook een toren van een moskee werd aangevallen.

In het dorp Jalboun, ten oosten van Jenin, vielen eveneens tientallen gewonden, vooral door traangas, bij een militaire inval. De militairen sloten het dorp af met versperringen in de straten, inspecteerden diverse huizen (waarbij schade werd aangericht) en controleerden identiteitskaarten, daarbij veel traangas- en flitsbommen afschietend. Ze hadden een dag tevoren de bovenverdieping van het huis van Emad Fahmi Abu Rob gevorderd als uitkijkpost en dat volgehangen met Israelische vlaggen.

In Gaza schoten de Israel’s dinsdagavond Yousef Salem Yousef Radwan (25) uit Bani Soheila bij Khan Younis (in zuid Gaza) dood bij een optocht bij het grenshek. Elf anderen waakten gewond,van wie twee levensgevaarlijk gewond. Ze werden naar het Shifa-hospitaal vervoerd. Met de optocht protesteerden de Palestijnen tegen de voortgezette belegering van Gaza en de constant slechte behandeling van de gevangenen in Israelische gevangenissen.

(Foto’s; van Abu’s blog overgenomen. Uitgelichte afbeelding: de drie slachtoffers in Jenin)