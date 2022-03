Israeli’s doden weer twee jonge Palestijnen tijdens een operatie om iemand te arresteren

Het Israelische leger heeft maandag opnieuw twee jonge Palestijnse slachtoffers gemaakt. In de nacht drongen met meerdere burgervoertuigen Israelische militairen het vluchtelingenkamp bij Jenin binnen met de bedoeling daar een arrestatie te verrichten. Ze omsingelden het huis van Jamal Abu Haija, die commandant was van de strijdkrachten van Hamas tijdens de Tweede Intifada, voordat hij in 2002 werd gearresteerd. Ook namen soldaten posities in op de daken van huizen die ze eerst waren binnengedrongen. De bedoeling van de operatie was om de zoon van Jamal Abu Haija, Emad, te arresteren. Emad gaf zichzelf aan.

Ook het Ibn Sina ziekenhuis werd omsingeld. Intussen hadden zich echter ongeveer 150 jongeren uit het kamp verzameld die de Israeli’s bekogelden met stenen en molotovcocktails en volgens Haaretz ook een ”geïmproviseerde granaat”. De troepen reageerden met scherpe munitie en ”middelen om menigten te verspreiden”. Toen ze zich wilden terugtrekken in hun auto’s werden ze echter, volgens Haaretz, beschoten, waarop bij het ziekenhuis een vuurgevecht uitbrak. Daarbij werd de 22-jarige Abdallah al-Hosary gedood door een schot in de borst. De al-Quds Brigades van de Islamitische Jihad bevestigde later dat al-Hosary, die eerder in een Israelische gevangenis zat, één van hun leden was.

Bij de wilde beschietingen door de Israeli’s vielen twee zwaargewonden, plus een aantal mensen dat geraakt was door ”rubberkogels” of ademhalingsproblemen had gekregen door traangas. Eén van de zwaargewonden, de 18-jarige Shadi Najm, die in zijn hoofd was getroffen, overleed dinsdagmorgen in een ziekenhuis. De jongen was ongewapend en had niets met de botsingen te maken. Hij was op weg naar huis. Hij dreef een winkel om in een inkomen te voorzien voor zijn ouders en zijn gehandicapte broer.

In Jeruzalem was het maandag ook minder gezellig. Israel trad heftig op tegen Palestijnen die waren komen opdagen om aan de gebeden in de Aqsa-moskee deel te nemen ter gelegenheid van de ”Isra” en “Miraj”. Dat is de herdenking van de in de Quran beschreven tocht van de profeet Mohammed op de rug van het paard Buraq naar Jeruzalem en zijn bezoek aan de hemel. Een 20-tal mensen werd opgepakt, een 14-tal anderen raakte tijdens het politieoptreden gewond. Onder hen was het 12-jarige meisje dat door agenten grondig in elkaar werd geslagen, een ander de 12-jarige Manwar Tuqan die door een flitsgranaat in haar gezicht werd getroffen. Ze belandde met een gebroken kaak in het ziekenhuis. De Israelische politie had nog een extra attractie voor de Palestijnen die zich in de buurt van Bab al-Amoud (Damascuspoort) bevonden. Zij werden door een langsrijdende tankwagen bespoten met ”stinkwater”, een stinkend soort afvalwater dat ook na meerdere wasbeurten nog steeds een geur van rotte eieren of rottend vlees afgeeft.

