Israeli’s doden weer een man in Jenin

Israelische troepen hebben bij een inval in Jenin om mensen te arresteren een 32-jarige Palestijn gedood. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei in een korte verklaring dat Moustafa al-Kastouni werd gedood door kogels in hoofd, borst en buik. Er werd aan toegevoegd dat twee anderen gewond raakten, onder wie een 36-jarige werkneemster van het ministerie. Ze werd door een kogel in haar maag getroffen toen ze op weg was naar haar werk. Ze is geopereerd. Volgens de krant Haaretz werd een Israelische militair gewond door rondvliegende scherven. Hij is opgenomen in een ziekenhuis.

Een woordvoerder van het Israelische leger zei dat twee leden van de Islamistische Jihad waren gearresteerd. Er waren wapens. explosieven en munitie gevonden. De militairen waren bij hun actie beschoten door al-Kastouni en hadden het vuur beantwoord. Maar volgens de krant Haaretz werd dit tegengesproken door Al-Kastouni’s moeder. Zij zei dat haar zoon ongewapend was en had geroepen dat hij zich wilde overgeven, De soldaten reageerden daar niet op. Zij stuurden eerst honden naar binnen in Kastouni’s huis en vervolgens kwamen ze zelf en hadden ze het vuur geopend. Omwonenden verklaarden dat het huis ook werd opgeblazen.

Kastouni was lid van de Brigade de Martelaren van al-Aqsa van Al-Fatah. Het aantal doden als gevolg van Israelisch optreden in 2023 staat nu op 223.