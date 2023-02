Israeli’s doden vijf man in Jericho, verwonden er drie en arresteren er acht

Israelische troepen hebben maandag tijdens het ochtendgloren in Jericho vijf Palestijnen doodgeschoten en er drie verwond van wie één levensgevaarlijk met een kogel in het hoofd. Verder werden er tijdens de gecombineerde operatie van Shin Beth en een anti-terreureenheid van het leger volgens de Israelische mededelingen zes mensen gearresteerd. Palestijnse bronnen meldden acht arrestaties.

De toestand was al ruim een week gespannen in Jericho, waarbij het leger het stadje zo goed als afgrendelde van de buitenwereld, terwijl het op zoek was naar twee mannen die hadden deelgenomen aan een beschieting, zo’n acht dagen geleden, van een restaurant van kolonisten in de nederzetting Vered Jericho. Afgelopen zaterdag vielen de Israeli’s al vergezeld van bulldozers met groot materieel het vluchtelingenkamp Aqbat Jabr ten zuiden van Jericho binnen. Ze vernielden er vier huizen, en schoten 13 mensen neer van wie er drie ernstig gewond raakten. Ze moesten zich echter terugtrekken zonder de gewenste arrestaties te verrichten omdat ze onder schot werden genomen,.

Maandagmorgen kwamen ze terug. Volgens mededelingen van het leger werd één van de aanvallers in Vered Jericho gespot toen hij op de troepen vuurde en vervolgens vluchtte. Hij werd gevolgd naar een onderkomen waar meerdere collega’s van hem samenkwamen. Vervolgens werden er vijf mannen gedood. Hulpverleners werden op een afstand gehouden en de lichamen werden meegenonen. Maar volgens het Palestijnse Quds.com netwerk waren het Rafat (21) en zijn broer Ibrahim Wael Oweidat (27), Malek Lafi (22) en Adham Oweidat (22). Volgens het leger zou het gaan om een ”terroristische cel” van Hamas. Nog drie anderen werden gewond van wie één ernstig, meldde de Palestijnse Autoriteit, die sprak van een niet eerder vertoonde ”slachtpartij”.

Verder werden volgens Israel zes mensen voor verhoor meegenomen. De Palestijnen gaven echter acht namen: Shaker Amarna, Mohammed Riyadh Oweidat, Adbul-Hafez Wael Oweidat, Abdul-Hafez Fakhr Oweidat en diens broer Mohammed, Ehad Mohammed Hweidat en diens broer Ahmad. Volgens de Israeli’s zouden tenminste twee van hen Hamas-lid zijn.

Klaarblijkelijk zijn operaties waarbij colonnes van gepantserde jeeps zijn betrokken en waarbij meerdere mensen worden doodgeschoten de nieuwe Israelische aanpak van het leger tegen de vorming van strijdgroepen als de “Lion’s Den’ in Nablus en Jenin, en nu ook in Arriha (Jericho). Eerst tien doden in Jenin, nu vijf in Jericho. Ik vrees dat de groepen die genoeg hebben van de Palestijnse Autoriteit en alleen nog in geweld geloven zich snel zullen uitbreiden. We zullen meer van dit soort acties gaan zien.

– Uitgelicht: Van linksboven met de klok mee:Ibrahim Oweidat, Rafat Oweidat, Thair Oweidat, Malik Lafi, Adham Oweidat. Mede overgenomen van Abu’s blog