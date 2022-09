Israeli’s doden twee Palestijnen en verwonden en vier bij verschillende incidenten

Bij diverse incidenten zijn donderdagavond twee Palestijnen doodgeschoten, terwijl er vier werden gewond. In Modi’in (centraal Israel) werd een jonge bewoner van Oost-Jeruzalem gedood die acht mensen licht verwondde. Bij een verkeerslicht opende hij portieren van diverse auto’s en viel inzittenden aan. Twee mannen van 23 en 39 uit verschillende auto’s liepen verwondingen op aan hun handen en zes anderen werden bestookt met pepper-spray. Een lid van de grenspolitie die geen dienst had schoot hem tenslotte dood. Het bleek de 22-jarige Mohammed Osama Abu Jum’a te zijn uit de wijk at-Tur in Oost-Jeruzalem.

Bij Bayt Sira, een dorp ten westen van Ramallah, werd eveneens een jonge Palestijn doodgeschoten. Wie het was en waar hij vandaan kwam is onbekend, want het leger heeft zijn lichaam meegenomen. Hij werd doodgeschoten door soldaten omdat hij een aanval met een mes zou hebben willen uitvoeren op kolonisten. Ook dat is vooralsnog onduidelijk, als het al ooit wordt opgehelderd.

Er was deze week ook nog aan andere dode, de 28-jarige Moussa Sarsour uit Qalqilya op de Westoever die in Holon (in Israel) werd gevonden nadat hij zich had opgehangen. Hij had eerder een 84-jarige vrouw die op straat wandelde doodgeslagen. Sarsour had een pasje dat hem in de gelegenheid stelde in Israel te werken, maar donderdag maakte de nieuwssite Kan bekend dat artsen een week eerder hadden aanbevolen hem op te nemen in een pyschiatische kliniek, nadat hij medisch personeel had bedreigd.

In Beit Ummar bij Hebron werden donderdagavond drie Palestijnen gewond bij een inval. De inval riep verzet op waarop de soldaten het vuur openden met scherpe munitie en met rubber omklede kogels. Drie mannen werden in hun benen geraakt door scherpe kogels, onder wie een 24-jarige invalide man die voor zijn huis stond. Dezelfde avond werd een man opgepakt in Huwara (ten zuiden van Nablus) die net een ongeluk had gehad met zijn auto. De auto was daarbij gekanteld en had een soldaat geraakt die daarbij licht gewond raakte. De onbekende man werd neergeschoten en vervolgens meegenomen. Hij werd waarschijnlijk beschuldigd van een zogenoemde ”ramaanval” met zijn auto.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash