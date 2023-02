Israeli’s doden man in Nablus, in Israel breekt intussen chaos uit bij het begin van de debatten over ”het hervormingsproces”

Israelische militairen hebben maandagochtend in Nablus een man doodgeschoten en tenminte zeven anderen verwond. Het gebeurde bij een grootscheepse operatie waarbij een groot aantal militaire voertuigen was betrokken die de stad introkken vanuit het noorden, westen en zuiden. De operatie duurde vijf uur. Soldaten liepen huizen binnen en posteerden zich op de daken als sluipschutters. Een huis in Sufianstraat werd omsingeld en er volgde een vuurgevecht. Daarbij raakten twee mensen gewond die daarna werden gearresteerd. Het waren Osama Tawil en Adbul-Qader Jouri, allebei lid van de ”Lion’s Den”, een betrekkelijk nieuwe strijdgroep. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de dood van de militair Ido Baruch die op 11 oktober 2022 werd gedood in de buurt van de nederzetting Shavei Shomron. Nog drie anderen werden eveneens opgepakt.

Tijdens de operatie werden de militairen verschillende malen beschoten. Ze schoten terug met scherp, rubberkogels, traangas en flitsbommen. De 22-jarige Amir Ala’ Bastami kreeg een kogel in zijn onderbuik. Hij werd naar het Rafidia-ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Nog vijf anderen werden door scherpe munitie getroffen, terwijl er twee gewonden waren door rubberkogels. Tenminste 75 mensen moesten behandeld worden tegen benauwdheid door het gebruik van traangas. Amir Bastami was de 49ste Palestijn die omkwam door Israelisch geweld. Tien van hen waren jonger dan 18 jaar.

In Israel is intussen de wetgevende arbeid van minister van Justitie Yariv Levin begonnen. In de Commissie van de Grondwet, Wet en Justitie werden twee wetsontwerpen aangeboden. Het ene schrapt de bevoegdheid van het hooggerechtshof om nieuwe wetten te toetsen aan de Israelische ”basiswet” die er dienst doet als grondwet. Het andere was de zogenaamde ”Deri-wet” die het onmogelijk moet maken dat het hooggerechtshof ingaat tegen ministeriële beslissingen. Op grond van deze wet kan de minister van Binnenlandse Zaken Deri, die moest aftreden wegens een veroordeling voor belastingontduiking, weer opnieuw worden aangesteld.

De debatten waren het begin van een soort blitzkrieg waarin nog meer zaken worden behandeld als bijvoorbeeld het alsnog legaliseren van ”outposts” (wilde nederzettingen), of het intrekken van de terugtrekkingswet van 2005 uit Gaza, die onmiddellijk vijf nederzettingen die destijds werden gesloten, weer rehabiliteert. In de Justitiecommissie begon de oppositie vanmorgen met het aanheffen van gezang, waarop een deel van de afgevaardigden buiten de deur werd gezet. Elders begon een grote staking van leerlingen en leraren, terwijl ook een landelijke staking van ongeveer alle werkenden op gang kwam en de weg naar het vliegveld Ben Gurion werd geblokkeerd. Er staat ook nog een grote demonstratie bij de Knesset op het programma.

Uitgelichte afbeelding: Amar Bastani – familiefoto