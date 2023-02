Israeli’s doden man in auto die volgens hen iemand had willen steken

Israelische soldaten hebben donderdagmiddag een Palestijn doodgeschoten bij de ingang van het Fawwar-kamp ten zuiden van Hebron. De militairen hielden een auto aan en vuurden met scherp op de chaffeur die bloedend bleef liggen, maar werd meegenomen, Later werd de Palestijnse Autoriteit ingelicht over de dood van een jonge man, Sharif Hassan Raba’a (22 jaar) uit het Fawwar-kamp.

Het Israelische leger meldde dat de man had geprobeerd een soldaat te steken bij een controlepost in de buurt van het Fawwar-kamp. Het maakte niet duidelijk hoe de man daarna in een auto terecht was gekomen en doodgeschoten. Om iemand neer te steken zou hij toch tenminste uit de auto gekomen moeten zijn?

Met de dood van Sharif blijft het aantal dode Palestijnen in 2023 net boven het gemiddelde van één Palestijn per dag. Er zitten er ook negen minderjarigen bij en een oudere vrouw die per ongeluk thuis in haar nek werd geschoten.

