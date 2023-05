Israeli’s doden kolonel van de inlichtingendienst

Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwondingen die hij die morgen opliep tijdens een inval van de Israeli’s in de stad Jenin. Ashraf Mohammed Ibrahim (37) werd getroffen door dumdum-kogels in de buik en de borst. De ene deed zijn lever exploderen en de andere veroorzaakte grote schade aan een long. Behalve Ibrahim waren er nog zeven andere gewonden van de inval. De meesten waren getroffen in hun benen.

De Israeli’s arresteerden ook zes mensen. Het was een inval van het soort zoals het leger die nu routinematig uitvoert: een grote troepenmacht in veel gepantserde auto’s, sluipschutters op de daken en verschillende huizen werden doorzocht. Uiteraard braken er ook onlusten uit, waarbij de troepen het vuur openden op de menigte.

In de plaats Beitunia gaf het leger maandag een order aan Mahmoud Hassan Shilo om zijn steenhouwerij te sluiten en de apparatuur te verwijderen omdat de steengroeve in ”Area C” lag en hij geen vergunning bezat. De troepen namen zijn tractor en gereedschap om steen uit te hakken in beslag.