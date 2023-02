Israeli’s doden kind van 14 en Israels regering bereidt zich voor op grootscheepse operatie

Eenheden van het Israelische leger en van de grenspolitie hebben zondagmiddag een nieuw slachtoffer gemaakt bij een bestorming van Jenin. De militairen waren in groten getale en met veel auto’s gekomen om Jibril Zubaidi te arresteren, de broer van Zakaria Zubaidi, één van de gevangenen die er destijds in slaagde te ontsnappen uit de Gilboa-gevangenis via een ondergondse tunnel. Zubaidi’s huis werd omsingeld en op een gegeven moment werden er twee Energa-raketten op afgevuurd. Zubaidi, die er al elf jaar in Israelische gevangenissen op heeft zitten, werd tenslotte heelhuids opgepakt.

Er werden echter ook schoten afgevuurd op de Israeli’s. Volgens het verzet in Jenin zou daarbij een Israelische drone zijn neergehaald en twee Israeli’s gewond zijn geraakt. Van Israelische kant werd dit niet bevestigd. Wel werd bevestigd dat er schotenwisselingen waren geweest. Daarbij vielen drie Palestijnse gewonden die alledrie in de buik werden geraakt. Eén van hen was de14-jarige Qusai Radwan Waked. Hij werd evenals de andere twee gewonden naar het ziekenhuis getransporteerd, maar overleed daar iets later aan zijn verwondingen. Qusai was de 47ste dode als gevolg van handelen van de Israeli’s.Israel zit dus nog steeds ruim boven de één per dag. Qusai was overigens het tiende kind onder hen.

Intussen komen er verontrustende berichten uit Jeruzalem. Premier Netanyahu is van plan later vandaag, en volgend op de aanslag van vrijdag waarbij drie Israeli’s werden gedood, een vergadering van het ”Security Cabinet” voor te zitten waarin de mogelijkheid wordt besproken van een grootschalige veiligheidsoperatie in Oost-Jeruzalem en op de Westoever.

Bij het begin van de (gewone) kabinetsvergadering zei de premier krijgshaftig dat ”het goede antwoord op terrorisme is het krachtig te treffen en onze wortels nog dieper te laten doordringen in het land”. Hij voegde er aan toe dat hij van plan is een wet in te dienen waarmee het mogelijk wordt iedere terrorist het burgerschap te ontnemen en hem te deporteren.Minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, herhaalde zijn woorden van vrijdag, dat een nieuwe “Operatie Defensive Shield” nodig is, de operatie waarmee tijdens de Tweede Intifada werd binnengevallen in wat volgens de Oslo-Akkoorden gebieden waren waar de Palestijse Autoriteit de baas was en waarbij duizenden Palestijnen werden gedood.

Volgens Ben Gvir was er gebrek aan afschrikking en duidelijkheid in Oost-Jeruzalem. ”Ik zeg niet dat er een plan is om erin te gaan met tanks, maar we gaan wel de huizen binnen”, aldus Ben Gvir. ”We moeten ze oppakken, hun huizen onderzoeken en ze vernielen zonder vrees, verkeersboetes uitdelen en duidelijkheid scheppen in Jeruzalem. Dat is wat ik de politie heb opgedragen.”