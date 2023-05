Israeli’s doden fietser bij Jenin

Israelische militairen hebben zaterdag een man doodgeschoten bij controlepost 300 ten zuidoosten van Jenin. Het was de 33-jarige Ahmed Mohammed Atrateh uit de plaats Yabad vlak bij Jenin. Volgens de Israeli’s kwam hij op de fiets en probeerde hij een steekaanval uit te voeren. Hij werd nadat de militairen het vuur hadden geopend hevig bloedend aan zijn lot overgelaten tot hij dood was. Zijn lichaam werd later overgedragen aan de Rode Halve Maan.

Tareq Qabaha, het hoofd van de dorpsraad van de plaats Tura al-Gharbiya, waar de controlepost 300 aan grenst, vertelde echter dat Ahmed Atrateh op de fiets door het checkpoint kwam en zonder reden werd neergeschoten. Hij zei dat Atrateh regelmatig door het checkpoint ging om het land van zijn familie te bewerken dat aan de andere kant van de Apartheidsmuur ligt. Zijn dood brengt het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 op 151.

