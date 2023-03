Israeli’s doden drie man in een auto en verwonden drie Syrische soldaten

Het Israelische leger heeft zondagmorgen drie jonge mannen doodgeschoten die in een auto zaten. Een vierde werd gewond. Hij werd gearresteerd. Het gebeurde bij het militaire checkpoint Sarra ten zuidwesten van Nablus. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid deelde mee dat het door het Israelische leger was geïnformeerd over de dood van de drie maar nog niet wist om wie het ging. Hun lichamen waren door de Israeli’s meegenomen. Later werd gemeld dat hun namen Jihad Mohammed Shami (24), Uday Othman Shami (22, en Mohammed Raed Dabeek (18) waren. Drie mannen in een passerende auto raakten tijdens de schietpartij gewond door rondvliegende scherven.

Volgens het Israelische leger zou er eerst zijn geschoten vanuit de auto. Dat klinkt behoorlijk amateuristisch en is dus vermoedelijk ook niet waar. In zo’n geval zouden de drie hun eigen doodvonnis getekend hebben. Het persbureau Wafa meldt dat de militairen onmiddellijk na de schietpartij alle video’s van aanwezige bewakingscamera’s in beslag namen. Er zijn dus zijn dus helaas geen beelden meer van hun actie. Het leger zei drie geweren en een pistool met bijbehorende magazijnen in beslag te hebben genomen die in de auto waren aangetroffen. Met de dood van de drie is het aantal slachtoffers van Israelisch geweld sinds januari op 84 gekomen. En dat in tweeëneenhalve maand. Dat is een aantal dat in jaren niet is geëvenaard. Je zou verwachten dat de wereld een keer in actie zou komen, maar dat is kennelijk teveel gevraagd.

Verder werd zondagmorgen gemeld dat drie Syrische soldaten in de noordwestelijke provincie Hama gewond zijn geraakt door een aanval met Israelische raketten die over het grondgebied van Libanon waren afgevuurd. Volgens het Syrische persburea Sana werden verscheidene raketten onderschept door de Syrische luchtafweer. Dinsdag had Syrië gemeld dat de luchthaven van Aleppo was uitgeschakeld door een Israelische luchtaanval. De luchthaven, die onder meer gebruikt werd om slachtoffers van de recente aardbeving te bevoorraden, bleef een aantal dagen dicht.

(Foto: Huwarra checkpoint. Slechts ter illustratie, er was geen rechtenvrije foto van het checkpoint waar het om ging. Door Paolo Cuttitta, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)