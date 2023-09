Israeli’s doden 16-jarige met schot in de rug

Israelische troepen hebben zaterdagavond in het Arroub-kamp bij Hebron een kind doodgeschoten. Volgens een correspondent van het Palestijnse persbureau Wafa vuurden zij tijdens een razzia in het kamp traangas en scherpe munitie af op een groep kinderen die protesteerden tegen hun optreden. Daarbij werd de 16-jarige Milad Munther al-Ra’i in de rug getroffen. Personeel van de Rode Halve Maan probeerden hem te reanimeren voordat hij bij het Yamama-ziekenhuis in Bethlehem werd afgeleverd. Desondanks overleed hij. Het aantal Palestijnse doden als gevolg van Israelisch optreden is daarmee gestegen tot 232.

Het was overigens niet het enige slachtoffer. In de noordelijke Jordaanoever werd zaterdag een Palestijn die zijn kudde aan het weiden was ten oosten van het dorp al-Farsiyeh, aangevallen door kolonisten. Hij belandde met een gebroken arm in een ziekenhuis. In al-Khadr bij Bethlehem liep een Palestijn, Ashraf Ali Ghuneim, twee gebroken benen op toen hij en zijn familie werden aangevallen door een groep kolonisten van de nederzetting Neve Daniel die grenst aan het land waar zij wonen. Eerder die dag lanceerde een groep kolonisten een aanval op huizen in de wijk Khalayel al-Loz waarbij stenen werden gegooid en het vuur werd geopend. Dit soort aanvallen zijn de laatste tijd enorm toegenomen. Ze vinden vrijwel elke dag plaats, vaak onder toezicht van het leger.

– Een film met overzicht van door het Israëlische leger gedode kinderen, 2023