Israeli’s doden 16-jarige en maken veel gewonden

Israelische militairen hebben vrijdagmiddag in het dorp Tuqu (Tekoa) bij Bethlehem een 16-jarige Palestijn doodgeschoten. Ze waren het archeologisch deel van Tuqu, al-Khirba, binnengetrokken wat protesten uitlokte. De soldaten reageerden met salvo’s scherpe munitie, rubberkogels, traangas en flitsbommen. Al snel werd duidelijk dat een 16-jarige jongen in de borst was geraakt. Het was Mustafa Amer Sabbah. Hij werd naar het al-Hikma Medisch Centrum gebracht, maar daar kon men slechts de dood constateren. Musttafa Sabbah was het 106de slachtoffer van Israelisch geweld van dit jaar, hij was de 17de minderjarige. Het Israelische leger zei dat het nog bezig is het het bericht na te gaan.

Het was overigens niet het het enige dat er te melden viel. ’s Ochtends vielen er vier gewonden bij een Israelische inval in Jenin. Er werden drie Palestijnen gearresteerd. In Qalqilya raakten vier mensen gewond door Israelisch geweervuur, inclusief een journalist. Vijf Palestijnse boeren in Mughayyir (bij Ramallah) werden door Israelische schoten gewond toen het leger tussenbeide kwam toen zij probeerden zich te verweren tegen een aanval van kolonisten. Twee mensen raakten gewond door rubberkogels toen zij in het dorp Beit Dajan een vreedzame mars hielden tegen de nederzettingen.

In Qariyut bij Nablus werd ontdekt dat kolonisten er niet minder dan 160 olijfbomen hadden gekapt. Sinds 1967 hebben de Israeli’ in totaal zo’n tweeëneenhalf miljoen olijfbomen gesloopt, (een flink deel van de inkomsten van Palestijnse boeren). Verder was het vandaag de zevende dag dat Israel alle ingangen en uitgangen van de stad Jericho afsloot met als gevolg gigantische rijen auto’s.

– Uitgelichte afbeelding: WAFA