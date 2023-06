Israeli’s blazen huis op in Nablus en doden daarbij opnieuw een man

Een grote legermacht is donderdagmorgen de stad Nablus binnengereden om het huis op te blazen van Usama Tawil, die in oktober werd gearresteerd in verband met de dood van de Israelische militair Ido Baruch. Uiteraard braken er onlusten uit, waarbij de soldaten met stenen en vuurwerk werden bekogeld en ook werden beschoten. Het resultaat was dat zij terug vuurden in de menigte. Daarbij werd de 20-jarige Khalil Yahya Anis in het hoofd getroffen. Hij werd naar het Rafidia-ziekenhuis gebracht, waar werd geconstateerd dat hij was overleden. Nog twee andere gewonden werden daar binnengebracht, de één was in het hoofd getroffen en verkeert in kritieke toestand, de ander was geraakt in een been.

Er werd ook kwistig met traangas gewerkt. Volgens de Rode Halve Maan moesten 170 mensen met ademhalingsmoeilijkheden worden geholpen. Eén ambulance werd getroffen door een traangasgranaat, op een andere werd gevuurd om te verhinderen dat hij gewonden te hulp kwam. Ook vlakbij het Rafidia-ziekenhuis werd traangas ingezet, tot in het ziekenhuis zelf moesten patiënten worden bijgestaan. Tot slot werd het 150 vierkante meter metende huis van de familie Tawil opgeblazen. Het bevond zich in een vier verdiepingen tellend appartementengebouw. De ouders en de zuster van Tawil zijn nu dakloos. Het lijkt gepast er nog eens op te wijzen dat het opblazen of anderszins vernielen van huizen van families van verdachte of veroordeelde personen een oorlogsmisdaad is. Het gaat om een zogenoemde collectieve straf, en dat is volstrekt verboden, zelfs al heeft het Israelische hooggerechtshof geoordeeld dat het best mag.

De krant Haaretz meldt vandaag, betreffende een andere dubieuze juridische uitspraak, dat de VS een ”volledig diepgaand onderzoek” willen aangaande de dood van Abdelmajid Assaad en ook willen dat de schuldigen terechtstaan. De woordvoerder van het State Department zei dat woensdag tegen verslaggevers dat de VS geen genoegen nemen met de conclusie van de militaire procureur-generaal. Abdelmajid Assaad (80) werd, terugkomend van een kaartavondje uit zijn auto geplukt, gebonden, geblinddoekt en van een prop in zijn mond voorzien, en op zijn buik op de natte, ijskoude stenen gelegd, Hij bleek ruim een uur later te zijn overleden aan een hartaanval, maar volgens de Israelische militaire procureur-generaal kon er geen verband worden aangetoond tussen zijn behandeling en zijn dood. De militairen die ervoor verantwoordelijk waren hoorden eerder woensdag dat zij niet worden vervolgd.

Ook de soldaat die de kogels afvuurde die de 2,5 jaar oude MohammedTamimi doodden en zijn vader, Haitham Tamimi ernstig verwondden, zal niet disciplinair worden gestraft. Dat is de conclusie van het onderzoek naar dit voorval dat woensdag werd gepubliceerd. Het bleek dat de soldaat meende dat Tamimi het vuur op hem had geopend. Er was een melding geweest dat geschoten was op de nederzetting vlakbij. Een officier die snel op onderzoek was uitgegaan had gemeend de schutters te zien wegrijden en had daarop (wat niet is toegestaan) in de lucht gevuurd om de aandacht te trekken. De soldaat meende daarop dat er geschoten was vanuit de auto waarin Tamimi wilde wegrijden met zijn zoon, vroeg en kreeg permissie om te schieten en schoot een aantal kogels af op de auto. Mijn conclusie is dat dit volstrekt onvoorstelbare broddelwerk van het meest morele leger ter wereld wel degelijk om een serie zware straffen vraagt. Maar dat zijn de Israelische autoriteiten dus niet met me eens.

De Israelische marine heeft woensdag een vissersboot in Gaza opgebracht en vijf mensen gearresteerd. De vissers kregen de order hun kleren uit te trekken en naar de kanonneerboot te zwemmen, waarna de boot en de mannen werden afgeleverd in de havenstad Ashdod. Vissersboten worden van tijd tot tijd op deze manier lastiggevallen. De Palestijnse Mensenrechtenbeweging PCHR heeft tot nu toe in 2023 gedocumenteerd dat 10 vissers gewond zijn geraakt en 15 nanderen zijn opgepakt. Zeven boten werden geconfisqueerd.