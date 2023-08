Israeli en Palestijn gedood bij schietpartij in Tel Aviv

Een Israelische veiligheidsagent is zaterdagavond in Tel Aviv doodgeschoten, Zijn belager werd vervolgens door zijn collega eveneens gedood. De twee veiligheidsagenten zagen iemand met een grote rugzak die niet op hun oproep reageerde om te stoppen. Ze kwamen van hun motoren af, waarop de man een pistool trok en één van de twee neerschoot. Diens collega achtervolgde de aanvaller en schoot hem eveneens neer. De agent, de 42-jarige Chen Amir. overleed later op de avond in het Ichilov-hospitaal in Tel Aviv. Zijn aanvaller werd daar ook binnengebracht en overleed in hetzelfde hospitaal. Het was de 22-jarige Kamel Abu Bakr uit het dorp Rummanah uit de omgeving van Jenin. Hij bleek al zes maanden gezocht te worden wegens een beschieting van Israelische militairen op de Westoever. Volgens Palestijnse media waren er nog twee andere Israelische gewonden. maar Israelische kranten meldden daar niets over. Het leger bezocht zondagmorgen Rummanah om het huis van Abu Bakr op te meten opdat het kon worden opgeblazen. Hij was de 214e Palestijn die dit jaar werd gedood door een Israeli.

Zaterdagavond werd de kolonist Elisha Yered uit de nederzetting Migron voorgeleid bij de rechtbank in Jeruzalem. Hij wordt er van verdacht samen met Yehiel Indore uit de nederzetting Ofra betrokken te zijn geweest bij het vermoorden van Qusai Mi’tan in Burqa en het verwonden van nog twee anderen. Indore zou het dodelijk schot hebben gelost, maar hij is opgenomen met een schedelbasisfractuur na te zijn getroffen door een kei. Beide kolonisten lieten hun schapen grazen op het terrein van Burqa waarop een handgemeen volgde met buurtbewoners die al langer met dit soort activiteiten worden geconfronteerd.

Elisha Yered is woordvoerder van het parlementslid Limor Son Har-Melech van de rechtse partij Otzma Yehudit. Hij wordt bijgestaan door een serie advocaten van de rechtse organisatie Honenu die verklaarden dat een eenzame Joodse herder, en enkele mannen van de illegale nederzetting Oz Zion die te hulp waren geschoten, waren aangevallen door een horde van tientallen Arabische aanvallers. Hij hoeft zich waarschijnlijk niet veel zorgen te maken. Zijn huis is niet opgemeten. En zijn partijgenoot, minister Itamar Bne Gvir, riep op tot immuniteit van degenen die het opnemen tegen Arabieren die met stenen gooien.

