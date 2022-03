Israel zet – ondanks belofte – omstreden plan voor park op de Olijfberg toch door

De plaatselijke Commissie voor Planning en Bouwen van de stad Jeruzalem zal naar verwachting op 2 maart 2022 toch een plan bespreken om een gebied van 27,5 hectare (275 dunam) te voegen bij de nationale Israelische parken (plan no. 674788). Het zal de hellingen van de Olijfberg omvatten, plus de Ben Hinnom Vallei en de Kidron Vallei. Daarbij is Palestijns privé-land betrokken plus een aantal van de belangrijkste bezittingen van de christelijke kerken in Jeruzalem. Ook zal een aantal Palestijnse gebieden worden afgesloten van de stad en worden de mogelijkheden om deze gebieden uit te breiden nog verder ingeperkt.

Het feit dat de Planningcommissie zich over de plannen zal buigen is opmerkelijk, omdat Israel op 22 februari, kort nadat de plannen bekend werden gemaakt, meedeelde dat ze voorlopig weer van tafel waren gehaald. Dat gebeurde na een ongekend felle afwijzing van de christelijke instanties. De kerken schreven aan minister Tamar Zandberg van Milieu dat ze het niet anders konden ervaren dan een poging om de status quo te veranderen op deze heilige berg”. Een poging om de breekbare status quo tussen de niet-Joodse gemeenschappen en Israel te veranderen is zo ongeveer de zwaarste beschuldiging die ze kunnen inbrengen. De Israelische organisaties Vrede Nu, Bimkom, Ir Amim en Emek Shaveh kwamen intussen ook met een verklaring waarin zij ”een rechtstreeks verband [legden] tussen wat in de wijk Sheikh Jarrah gebeurt en dit uitbreidingsplan”, waarvan volgens hen de bedoeling was om de ”Joodse nationale en religieuze aanwezigheid op te waarderen door de niet-Joodse aanwezigheid in het Jeruzalem bassin terug te dringen en de uitbreiding van Palestijnse wijken tegen te gaan. We verzetten ons”, schreven de vier organisaties, “tegen het cynische misbruik van erfgoed en bescherming van het milieu als een instrument van de Israelische autoriteiten om nederzettingen uit te breiden, om het nationale historische verhaal te herscheppen en om te bepalen van wie eigenaar is van het historische bassin.”

Na de inname van Oost-Jeruzalem in1967 heeft Israel een 1.085 dunam (108,5 hectare) land die de Oude Stad omringen aangewezen als het ”Nationale Park van de Muren van Jeruzalem”. Gebieden die ertoe behoren zijn de Berg Zion, het gedeelte Wadi al-Hilweh in Silwan, en de wijk Hizbe van Wadi al-Joz. Het park houdt allang de planning en uitbreiding van Palestijnse gebieden tegen. En de Israelische Autoriteit voor Natuur en Parken (INPA) wil het gebied nu dus nog eens uitbreiden met ongeveer 25%.

Uit de brief die de kerken schreven (en die hier te lezen valt), valt op te maken dat er een zeer heftig conflict met de christelijke gemeenschappen dreigt als Jeruzalem en de Autoriteit van de Parken doorzetten. Ook de verschillende organisaties die zich bezighouden met de planning van de stad zullen het er waarschijnlijk niet bij laten zitten.

Uitgelichte afbeelding: Door Berthold Werner – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14585040