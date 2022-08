Israel zet Gaza-operatie nog een week voort

Israel is van plan nog een week door te gaan met de actie in Gaza, zo heeft een militaire woordvoerder zaterdagochtend bevestigd. Tot nu toe heeft het 11 slachtoffers gemaakt, waaronder de vijfjarige Alaa Abdullah Qaddoum, en een 23-jarige vrouw, Donia Adnan al-Amour. Er zijn 79 gewonden, onder wie 23 kinderen. Israel had gisteravond gezegd dat er vermoedelijk 15 slachtoffers waren, maar dat was grootspraak, al zal dat aantal waarschijnlijk binnenkort wel worden gehaald.

Israel kreeg te maken met een regen van 160 raketjes uit Gaza waarvan volgens het Israelische leger 95% werd onderschept. Israel voerde 40 aanvallen uit. Opmerkelijk is dat Hamas zich afzijdig heeft gehouden. Vanmorgen gaf minister Gantz van Defensie opdracht door te gaan met het bestoken van doelen van de Islamitische Jihad. Daarna vond een nieuwe ronde van bombardementen plaats. Tenminste één man werd gedood bij een bombardement in Khan Younis. Verder waren er nieuwe bombardementen in Gaza-stad, waar in Shua’íyyeh een man van zijn motor werd geschoten en gedood, en in Jabalya.

Israel heeft op de Westoever ook een nieuwe ronde arrestaties verricht onder aanhangers van de Islamitische Jihad. Tenminste een 20-tal leden van de organisatie werd opgepakt. De elektriciteitscentrale van Gaza zal tegen de middag stil gaan vallen, omdat tegen die tijd de dieselvoorraad is uitgeput, doordat Israel drie dagen voor de aanval de grensovergangen naar Gaza al had gesloten. Uiteraard zal dat voor problemen gaan zorgen in ziekenhuizen, en verder voor de zuivering van drinkwater en het behandelen van afvalwater.

De VS heeft gezegd dat het de ontwikkelingen nauwgezet volgt en dat Israel het recht heeft zichzelf te verdedigen. Een opmerkelijke uitspraak als we in aanmerking nemen dat Israel dit oorlogje volledig zelf in scène heeft gezet en zelf is begonnen. Maar waarschijnlijk zullen de VS ditzelfde ook zeggen als Israel een Derde Wereldoorlog zou beginnen.