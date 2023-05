Israel zet agressie voort op twee fronten: doodt twee man in Nablus en twee in Gaza

Israel heeft in de vroege ochtend van zaterdag, de shabbat, weer één van zijn intussen volgens bekend patroon uitgevoerde aanvallen in scene gezet op het Balata-vluchtelingenkamp bij Nablus. Undercover eenheden in privé-auto’s gingen vooraf, gevolgd door reguliere militairen, snipers namen plaast op de daken en een huis werd omsingeld. Met luidsprekers werden de inwoners opgeroepen zich over te geven. Of ze dat gedaan hebben is onbekend. Maar toen de troepen zich terugtrokken werden twee mannen dood aangroffen met schoten door hun hoofd: Sa’ed Jihad Masheh (32) en Adnan Wasim Araj (19). Natuurlijk braken er ook ongeregeldheden uit met omstanders. Die werden vergast op traangas en ook een aantal salvo’s met scherpe munitie met als gevolg drie gewonden onder wie een oudere vrouw. Zij zouden in stabiele conditie zijn.

Het was niet de enige plek waar soldaten huis hielden. In het Arroub-vluchtelingenkamp ten noorden van Hebron werd vrijdag een demonstratie gehouden tegen het Israelische optreden in Gaza. Volgens ooggetuigen openden militairen op een geven moment het vuur op de menigte. Daabij werden vier mensen door kogels getroffen. Van één van hen zou de toestand kritiek zijn. In Azzoun, ten oosten van Qalqilya, werden twee mannen door scherpe munitie getroffen tijdens ongeregeldheden.

Ondertussen woedt er nog steeds een oorlogje in Gaza. Vrijdag werd daarbij een huis gebombardeerd in de wijk al-Nasr in Gaza-stad. Daarbij werd Iyad al-Hassani, een prominente leider van de al-Quds-brigades, en zijn metgezel, Walid Abdel-Al, gedood. Zes anderen raakten gewond. Dit was de zesde belangrijke militaire leider van de Islamitische Jihad die gedood werd door de Israeli’s. Overigens werden ook vijf andere huizen in Rafah, Khan Yunis, Deir al-Balah, Beit Lahiya en het Fallujah-gebied in Jabalia vernietigd. Door de dood van de veteraan al-Hassani kwam het dodental in Gaza op 33. Er zijn 147 gewonden

Zaterdagochtend werd het bombarderen over en weer voor de vijfde dag voortgezet, Het is een merkwaardig soort strijd tussen de Islamitische Jihad en Israel (Hamas neemt geen deel) waarbij Israel duidelijk de agressor is en was. Waarom de strijd werd begonnen is onduidelijk – mogeljjk was het een poging van Netanyahu om zijn fascistische minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, die zijn deelname aan de regering had opgeschort, weer in het gareel te krijgen. Dat is gelukt, Ben Gvir ”doet weer mee” en sprak nadat drie leiders van de Islamitische Jihad met vrouwen en kindren waren opgeblazen tevreden: ”Het is een begin.”

Waarom het wordt voortgezet is nog onduidelijker. Israel weigert akkoord te gaan met de voorwaarde die de Islamitische Jihad stelt dat geen verdere leiders worden opgeblazen. Overigens vraagt de PIJ ook om het lichaam van de hongerstaker Khaled Adnan en om het schrappen van de vlaggenparade op de ”Dag van Jeruzalem”, maar de eerste eis is het hardst. En intussen worden zinloos raketten op huizen afgevuurd in Gaza of gewoon op landbouwgrond. Het is een schaduw van een oorlog, een totaal zinloze campagne. Het is hoog tijd dat er van buiten wordt ingegrepen om Israel dat naar gezegd wordt ”dezelfde waarden” als het Westen verdedigt tot de orde te roepen. Met hun acties, zowel op de Westoever als in Gaza, hebben ze intussen een nieuw record gevestigd: 150 gedode Palestijnen. Waar blijft bijvoorbeeld het Internationale Strafhof?

Uitgelichte afbeelding: Ziyad al-Nakhalah, leider van de PIJ – By Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121494579