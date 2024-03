Israël: zeker 450 medewerkers van VN-hulporganisatie lid van Hamas of Islamitische Jihad

Volgens een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zijn meer dan 450 medewerkers van de UNRWA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen, lid van militante groeperingen in de Gazastrook.

Eerder claimde Israël dat tenminste 12 medewerkers van de UNRWA deelnamen aan de pogrom van Hamas op 7 oktober vorig jaar. De beschuldigingen leidden ertoe dat diverse landen, waaronder Nederland, hun financiële steun aan de UNRWA opschortten. De UNRWA ontsloeg genoemde medewerkers op staande voet, maar dat mocht niet baten.

De UNRWA verzorgt basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg aan geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. Ze heeft 30.000 mensen in dienst, van wie er zo’n 13.000 in de Gazastrook werken.

UNRWA wordt bijna volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen van VN-lidstaten. In 2022 ontving UNRWA 1,06 miljard euro. De VS en EU-landen zijn de grootste donoren: 44% van de inkomsten komt van de lidstaten van de EU. Een groot deel van die inkomsten is weggevallen. Van – overigens imaginaire – Globale Zuiden waar domlinks zo dol op is, hoeven Palestijnen uiteraard niks te verwachten: daar kijkt men traditioneel de andere kant op zodra het gaat om praktische solidariteit ipv kretologie.

Philippe Lazzarini, het hoofd van UNRWA, beschuldigde Israël er gisteren van aan te sturen op de vernietiging van de hulporganisatie/het trainingskamp voor terroristen (doorstrepen wat je liever niet leest). Mocht UNRWA gedwongen zijn haar activiteiten in de Gazastrook te staken, dan dreigt volgens Lazzarini een hongersnood.

Uitgelichte afbeelding: Lazzarini (rechts) met Blinken (links) – By U.S. Department of State – https://www.flickr.com/photos/9364837@N06/53308739161/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140096404