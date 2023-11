Israel zegt 2.500 doelen te hebben getroffen maar blijkbaar is dat niet genoeg

Israel vervolgt zijn strategie om Gaza zo onbewoonbaar mogelijk te maken en bombardeerde zaterdag het Maghazi-kamp, het Jabalya-kamp, het Shati-kamp, de Sikka-brug over de Wadi-Gaza die het Nussaeirat-kamp met het noorden verbond, en op verscheidene andere plaatsen, waaronder 15 keer in de omgeving van het Indonesische ziekenhuis in Noord-Gaza, twee huizen in Oost-Gaza, een huis aan de zeekant in Gaza-stad (21 doden) en een plaats in Rafah. Bij het bombardement in het Maghazi-kamp werden 38 mensen gedood en verdwenen naar schattimg 100 anderen onder het puin. In Jabalya werden vijf mensen gedood en een waterbron vernield. Het water uit de bron was welisbaar ondrinkbaar, maar de bron diende voor de hele Tel al-Zaatarwijk. Het totaal aantal slachtoffers staat nu op 9.770 terwijl er zeker 2.200 mensen zijn vermist en onder het puin liggen. Er zijn 4.800 dode kinderen en 2.550 vrouwen.

Israel maakte opnieuw het verlies van een soldaat bekend, het zijn er nu 31. Hamas zei drie Merkava-tanks te hebben uitgeschakeld en een D-9 bulldozer en toonde een video waarop te zien was dat een tank werd opgeblazen. De Israeli’s rukken weliswaar gestaag op, maar leveren daarbij op meerdere plaatsen slag met Hamas. Een oorlog om het bezit van de diverse tunnels lijkt echter nog te moeten beginnen. Israel maakte bekend dat het tenminste 2.500 doelen in Gaza heeft getroffen. De Israelische Calcalist-krant, een business-newspaper, maakte intussen bekend dat de aanval op Gaza de Israelische staat – volgens een optimistische berekening – 51 miljard dollar gaat kosten, oftwewel 10 procent van het BNP als de operatie beperkt blijft tot Gaza en ongveer acht maanden zal gaan duren.

Turkije en Tsjaad hebben hun ambassadeurs teruggetrokken. Eerder deden Chili, Honduras en Colombia dat al, terwijl Bolivia zijn betrekkingen met Israel verbrak. De Turkse premier Erdoğan zei vrijdag al dat hij Netanyahu heeft afgeschreven als gesprekspartner. Wel blijft hij contact onderhouden met Israel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken hield gisteren voet bij stuk tegenover de ministers van onder meer Jordanië, de VAE, Qatar en Egypte die een staakt-het-vuren eisten. Blinken wil alleen een beperkte gevechtspauze om humanitaire hulp door te laten. Dat is in overeenstemming met Netanyahu die van niets wil weten zolang de gijzelaars niet zijn losgelaten. Vandaag sprak Blinken kort met de Palestijnse president Abbas (er waren geen communiqués na afloop, maar Abbas vroeg om een ”onmiddellijk staakt-het-vuren”) en daarna reisde hij door naar Turkije. Gisteren was er een grote demonstratie tegen Netanyahu voor diens huis in de Gaza-straat (!) in Jeruzalem. Een minister uit zijn kabinet, Amichai Eliahu van Jeruzalem en Erfgoed, die had opgeroepen een atoombom op Gaza te gooien, werd uitgesloten van kabinetsbijeenkomsten.

Op de Westoever hield de arrestatiegolf aan, Israel houdt nu 2.800 mensen van de Westoever gevangen. Ook waren er weer zeven doden, twee 17-jarige jongens in Hebron, vier mensen in Abu Dis, en een jongen in ‘Ezariyya. Het totaal aantal slachtoffers sinds 7 oktober is gestegen naar een verbazend aantal van 152. Intussen waren er gisteren gigantische demonstraties in Londen, Parijs, Jakarta, Islamabad en Washington DC (waar een 33 meter lange lijst van de slachtoffers werd meegetroond). Kleinere demonstraties waren er in Sydney, Dublin, Berlijn, Düsseldorf, Paramaribo, en ook werd de Gaza-kwestie aan de orde gesteld bij de herdenkingsoptocht voor de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran.

