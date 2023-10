Israel voert bombardementen op in verband met spoedige grondinvasie

Israel heeft in de vroege ochtenduren van zondag de bombardementen op Gaza nog opgevoerd. Volgens legerwoordvoerder Daniel Hagari gebeurde dat om de best mogelijke uitgangspositie te hebben bij het begin van de grondinvasie. Zaterdagavond vertelde hij dat van nu af aan ”de luchtaanvallen zullen worden opgevoerd en het gevaar geminimaliseerd”. De Israelische luchtmacht wierp zaterdag ook pamfletten af boven Noord-Gaza waarin de burgers nogmaals werden opgeroepen Noord-Gaza voor hun eigen veiligheid te verlaten. ”Iedereen die wordt aangetroffen wordt geacht te behoren tot Hamas en loopt het gevaar te worden gedood”. Wat er moet gebeuren met zieken, ouden van dagen en de patiënten in de ziekenhuizen werd er niet bij verteld. Aan de grens staan tienduizenden klaar om naar binnen te gaan. In Khan Younes vielen 11 doden bij een aanval op een café. Volgens sommige bronnen werden bij de luchtaanvallen tenminste 80 mensen gedood.

Bij de grens met Libanon waren ook weer vuurgevechten. Zes mensen aan Libanese kant werden gedood en één man aan de Israelische kant raakte gewond. Volgens Hezbollah zijn intussen in de afgelopen dagen 19 man gesneuveld. Intussen arriveerde een nieuwe hoeveelheid luchtafweerraketten uit Amerika. Israel ging door met het ontruimen van grensdorpen. Het bombardeerde zaterdag ook de luchthavens van Damascus en Homs.

Een bizar verhaal speelde zich af rond de aanbieding van Hamas om nog twee gijzelaars vrij te laten om medische redenen. Het zou gaan om Nurit Yitshaq en Yokhevet Lifshits. Israel zou dat hebben geweigerd. Qatar, dat had bemiddeld, gaf voorlopig geen commentaar.

Israel heeft zaterdag ook de hulp van de luchtmacht ingeroepen voor een bombardement op de al-Ansari moskee in het vluchtelingenkamp Jenin op de Westoever. Bij het bombardement kwamen twee Palestijnen om. Er zou een centrum van Hamas zijn gevestigd. De situatie op de Westoever wordt steeds gespannener. Tenminste vijf Palestijnen in verschillende plaatsen werden zaterdag gedood, Het totaal aantal doden op de Westoever heeft nu sinds 7 oktober volgens het ministerie van Gezondheid de 90 bereikt. Ook het totaal aantal gearresteerden liep op tot 1.130. Daarbij zijn opgepakte arbeiders uit Gaza die Israel zijn uitgejaagd niet meegeteld. Niemand weer namelijk om hoeveel mensen het daarbij gaat. In Huwware profiteerden kolonisten van het feit dat nu de nadruk ligt op wat erin Gaza gebeurt om een klein nieuw pogrom uit te voeren. Twee auto’s werden verbrand en huizen beschoten. In Hebron werd de bekende activist Amro Ali uit zijn huis gezet, omdat hij “gasten” zou herbergen. Hij had bezoek gehad van de Israeli Yehuda Shaul van Breaking the Silence met een paar metgezellen.

In Cairo werd een ”Vredesconferentie” gehouden. Op uitnodiging van president Sissi namen Arabische landen plus Frankrijk, de Europese Unie en VN-secretaris-generaal Guterres deel. De conferentie die had moeten oproepen tot een staakt-het-vuren eindigde echter zonder gemeenschappelijk communiqué. Zaterdag was verder een dag waarop opnieuw honderdduizenden in verschillende steden over de hele wereld de straat opgingen voor Palestina. Alleen al in Londen namen 100.000 mensen deel.

