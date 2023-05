Israel vermoordt de daders van de moord op drie vrouwelijke kolonisten

Israelische legereenheden, plus Yamam, een undercover-eenheid die deels optrad als vrouw verkleed, en de Shin Bet hebben donderdagochtend een gezamenlijke operatie uitgevoerd in Nablus. Een groot aantal gepantserde jeeps reed tegen de ochtend de oude stad van Nablus binnen. Daar werden twee huizen omsingeld, waarvan één toebehoorde aan Mohammed al-Azizi, de oprichter van de Lion’s Den die verleden jaar al werd vermoord door de Israeli’s. Sluipschutters hadden intussen posities betrokken op de berg die over de stad uitkijkt en een aantal veiligheidscamera’s werd kapotgeschoten.

De operatie heette uit te zijn op arrestaties. Het was echter duidelijk dat het erom ging de arrestanten te vermoorden. Het leger opende het vuur en besliste de strijd door een aantal Energia anti-tankraketten af te schieten. Twee mannen werden daardoor gedood. Hun gezichten waren door de explosies dermate verminkt dat identificatie niet direct mogelijk was. Uit de Israelische pers kon echter worden opgemaakt dat het ging om Hassan Qatnani, en Mu’ath al-Masri. Zij zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van de kolonisten Lucy Dee en haar twee dochters, Rina en Maia die op 7 april werden doodgeschoten tijdens een tochtje op de Westoever. Er was ook nog een derde dode, die Ibrahim Jabr zou heten. Verder werden tijdens de confrontatie volgens de paramedici van de Rode Halve Maan ook twee mannen gewond, die bij een ziekenhuis werden afgeleverd

De Israelische minister van Defensie,Yoav Gallant, gaf een verklaring af waarin hij zie verheugd te zijn over de dood van de twee mannen. ”Zoals we Leo (de man van Lucy en de vader van de dochters) beloofden bereikt de lange arm van Israels defensieapparaat elke terrorist”, voegde hij er triomfantelijk aan toe. Ik moet zeggen dat ik inderdaad ook wel bewondering kan opbrengen voor verzetsstrijders die vrijwel zeker weten dat ze het einde over zichzelf afroepen maar intussen blijven doorgaan verzetsdaden te plegen.

De dood van de drie brengt het aantal door Israelisch geweld gedode mannen in 2023 op 111. Het was overigens niet de enige Israelische operatie van donderdag. Bij twee confrontaties die werden uitgelokt door een bezoek van het het leger vielen negen gewonden. Zes door kogelwonden in Beit Rima en drie in Nabi Saleh. Beide plaatsen liggen in het district Ramallah. In Beit Rima ging ook een auto in vlammen op.