Israel valt voor derde maal in drie dagen doelen in Syrië aan

Israel heeft zondag voor de derde maal in drie dagen doelen in Syrië aangevallen. Het ging om diverse plaatsen in de provincie Homs. Bij die aanvallen van zondagmorgen met raketten werden vijf soldaten gewond, zo meldden Syrische media. Verder was er schade aan militair materieel. Vrijdag werden doelen in de buurt van Damascus aangevallen. Twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn intussen overleden aan het gevolg van verwondingen die zij daarbij opliepen. Eén van hen, Meqdad Mehghani, was een officier van de Garde.

Volgens Westerse inlichtingenbronnen werd zondag de T4 basis aangevallen die ten westen van de stad Palmyra ligt en de luchthaven Dabaa bij de stad Qusayr, dichtbij de grens met Libanon waar Hezbollah-strijders zijn gelegerd. Iraans militair personeel is verder gelegerd bij de Hezbollah-strijders op beide bases. In het algemeen is er ook sprake van sterke aanwezigheid van pro-Iraanse milities in de regio Homs. Volgens analytici wijzen de aanvallen er op dat Israel de aanwezigheid van Iran in Syrië probeert terug te dringen. Het was Israels negende aanval in Syrië van dit jaar.

Israel weigerde zoals gewoonlijk commentaar te geven op de aanvallen. De krant The Times of Israel speculeerde echter dat er een verband zou kunnen zijn met een bomaanval in Megiddo van vorige maand die zou zijn gepleegd door een Hezbollah-strijder. Die was Israel was binnengedrongen nadat hij met behulp van een ladder over het afscheidingshek was geklommen. Eén man raakte gewond bij de aanval. Er zijn echter weinig details bekend want de aanval valt onder de censuur.