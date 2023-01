Israel valt Jenin-kamp binnen en doodt negen Palestijnen, verwondt er 20

Israelische troepen zijn donderdagmorgen vroeg het vluchtelingenkamp Jenin op de Westoever binnengevallen en hebben daar 9 Palestijnen gedood en 20 verwond van wie vier zeer ernstig.Volgens de berichten kwamen de troepen in een commerciële truck het kamp binnen en zodra de mannen zich hadden verspreid begon het schieten.

Er braken onmiddellijk gewelddadige confrontaties uit tussen de Israeli’s en gewapende Palestijnen van de “Jenin Brigade” een los verband van diverse organisaties op de Westoever. Het eind van het liedje was toch dat er negen doden waren aan Palestijnse kant. Een gedeelte van de strijd ontspon zich rond de Club van het kamp. Een Israelische bulldozer sloopte de muren van de club. Twee van de doden werden gedood door Energa raketten en werden onherkenbaar verbrand uit het gebouw gehaald, terwijl een derde man zich zelf aangaf bij de militairen.

De namen van de doden zijn Saeb Essam Maziqri (24 jaar) uit Jenin, Izz al-Din Salahat (26), Abdallah Marwan al-Ghoul,Wassim Amjad Jaas, Magda Obeid (een 65-jarige vrouw) uit het Kamp Jenin, Moatasem Abu al-Hassan uit al-Yamoun, Mohammed Mahmud Sobh en de twee broers Mohammad en Nour Samir Ghoneim uit Burqin. Tienduizenden droegen hun lichamen later donderdag naar de begraafplaats. Mohammed Sobh en Nour Ghoneim waren de twee van de Burqin-groep die onherkenbaar waren verbrand.

Op de Westoever werd een algemene staking uigeroepen. President Abbas kondigde drie dagen van rouw aan. Tot overmaat van ramp braken donderdag ook onlusten uit in al-Bireh (bij Ramallah) als reactie op de gebeurtenissen in Jenin.Vier mensen raakten door kogels gewond van wie één ernstig. Hij werd in de borst getroffen. In totaal waren er dus donderdag 24 gewonden. Het aantal doden bedraagt nu in januari 29, drie meer dan één per dag.

