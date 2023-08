Israel: twee doden, drie gewonden en een man die was gebrandmerkt

Een Palestijn is zaterdag overleden als gevolg van een schot in zijn hoofd dat hij drie dagen geleden opliep tijdens een Israelische inval in het Balata-kamp bij Nablus. Israelische militairen en politiemensen hebben daarnaast in de afgelopen 24 uur drie mensen, onder wie een 15-jarige jongen en een jongen met een psychische handicap, ernstig verwond bij drie verschillende incidenten. Tegelijkertijd kwam een geval aan het licht waarbij een arrestant door 16 politiemensen ernstig was mishandeld en bij wie – ongelogen – een davidsster in zijn gezicht was gebrand. En tenslotte kan ik deze macabere opsomming besluiten met het verhaal van een man die twee jaar geleden een oog verloor bij een razzia waarbij de politie op mensen op het terrein van de Aqsa-moskee schoot en die dezer dagen als gevolg daarvan overleed. Een verslag van een dagje onder de bezetting.

De Palestijn uit Balata die overleed was de 19-jarige Mohammed Abu Asab. Bij een undercover actie waarbij de militairen in een in beslag genomen of gestolen Palestijnse auto het kamp binnenvielen en een huis omsingelden braken rellen uit. Daarbij vuurden de soldaten scherpe munitie, gas- en flitsgranaten in de menigte. Mohammed Abu Asab werd in het hoofd getroffen en in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis opgenomen waar hij vanmorgen overleed. Behalve hem was er nog een gewonde terwijl 85 mensen werden behandeld wegens verstikkingsverschijnselen door traangas.

De 15-jarige die gewond raakte was Abed Amer al-Zaghal. Hij werd levensgevaarlijk aan zijn hoofd gewond. Volgens ooggetuigen was hij gewoon aan het wandelen. Sommigen zeiden dat het schot was gelost door een veiligheidsman van een nederzetting in Silwan. Het leger zei echter dat Abu Zaghal vuurwerk naar de soldaten wilde gooien. Nou ja, het meest morele leger ter wereld zal toch niet jokken? De gehandicapte stond in Qalqilya te kijken naar confrontaties die waren uitgebroken tussen militairen en Palestijnen en werd gewoon zonder pardon neergeschoten zoals op een video op X (voorheen Twitter) te zien was. Hij belandde in het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat hij was getroffen door een dumdumkogel. En in het Shu’fat-vluchtelingenkamp werd het vuur geopend op een auto die volgens de militairen snel in hun richting reed. Volgens de militairen reageerde de bestuurder niet op een stopteken. De bestuurder, een man van in de 20 uit het dorp Hizma, werd ernstig gewond. Zijn passagier werd aangehouden.

Een Israelische rechter heeft een zaak doorverwezen naar de afdeling voor Intern Onderzoek van de Politie in verband met de beschuldigingen van excessief geweld tegen een man uit het Shu’fat-kamp die was gearresteerd voor een drugsdelict. Hij zat onder de blauwe plekken en had tijdens de rechtszaak ook duidelijk zichtbaar een davidsster in zijn gezicht die daar was ingebrand als een brandmerk. Zijn advocaat betoogde dat hij was geblinddoekt en vervolgens ernstig was mishandeld door niet minder dan 16 agenten, bij wie – merkwaardig genoeg – de bodycam niet had gewerkt zodat geen schuldigen konden worden aangewezen. Hij betoogde dat er sprake was van racistisch geweld en vroeg om een onmiddellijk politie-onderzoek. De hechtenis van de verdachte man werd intussen verlengd.

De man die twee jaar na een oog verloren te hebben alsnog is gestorven, was de 30-jarige Hamza Abu Sneneh uit Oost-Jeruzalem. Hij werd op 7 mei 2021 ernstig gewond door een zogenoemde rubberkogel die op hem werd afgevuurd tijdens een aanval van de Jeruzalemse politie op een groep mensen op het terrein van de Aqsa-moskee die bezig waren aan hun Taraweeh-gebed, een avondgebed volgens speciale voorschriften voor Ramadan. De kogel veroorzaakte meerdere fracturen van de schedel en kostte hem ook zijn linkeroog. Hij werd behandeld in het Israelische Hadassa Ein Kerem-ziekenhuis alvorens te worden gearresteerd, en bleef de afgelopen twee jaar last houden van zijn verwondingen. Hij overleed uiteindelijk aan een infectie van de wond van zijn linkeroog. Hij was de vader van twee dochtertjes.

Door de dood van Mohammed Abu Asab en Hamza Abu Sneneh is het aantal Palestijnen dat in 2023 door Israelisch optreden werd gedood gestegen tot 225. Maar ik voeg er een coda aan toe: In het dorp Zarzir (in het eigenlijke Israel) werd zaterdagochtend de 23-jarige Raed Gharifiat doodgeschoten door onbekenden. Hij schijnt de bewaker van het dorp te zijn geweest.Hij was tegelijkertijd ook al de 150ste Israelische Palestijn die dit jaar werd vermoord. Moorden onder Palestijnen in Israel zijn schering en inslag en de Israelische Palestijnen vragen iedere keer – tevergeefs – om extra geld en extra politie om de moorden ook tegen te gaan en op te lossen. Er gebeurt echter niets. Het is een apart verhaal waard. In het hele jaar 2022 waren het nog ”maar” 111 Israelische Palestijnen die werden vermoord.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog