Israel stemt verder over justitiële vernieuwing en intussen devalueert de shekel

Het Israelische parlement is ook woensdag weer doorgegaan met het goedkeuren in eerste lezing van controversiële wetsontwerpen die het hooggerechtshof buiten spel zetten en onder meer de weg vrij maken voor de volledige terugkeer van minister van Binnenlandse zaken Aryeh Deri. Het parlement trok zich daarbij niets aan van de serie grote demonstraties van de afgelopen weken en de laatste dagen tegen dit project tot ”justitiële vernieuwing”.

Aan het het einde van de ochtend werd de wet goedgekeurd die het mogelijk zal maken dat een eenvoudige meerderheid van de Knesset (61 stemmen) beslissingen van het hooggerechtshof kan ”overrulen”. Een ander onderdeel van de wet schrijft voor dat het hooggerechtshof alleen met algemene stemmen (alle 15 rechters) wetten als ”onconstitutioneel” kan afschieten. De bepaling maakt het haast onmogelijk voor het hof om zoiets voor elkaar te krijgen. Ook deze bepaling werd in eerste instantie goedgekeurd.

Daarvoor was al de zogenoemde “Deri-wet”goedgekeurd. Deze wet legt vast dat het hooggerechtshof zich niet mag bemoeien met ministeriële benoemingen. De wet effent de weg voor Deri om terug te keren. Het hooggerechtshof had eerder gezegd dat hij moest aftreden wegens een veroordeling voor belastingontduiking. Later woensdag komt nog een ontwerp aan de orde waarbij de onderzoeks-sectie van de politie direct aan de minister gaat rapporteren en daarbij ook onderzoeken van officieren van justitie mag doen. Eerder, dinsdag, werd een wetsontwerp goedgekeurd dat de Knesset een beslissende stem geeft bij benoemingen van rechters. Over de ontwerpen moet meerdere malen worden gestemd. De verwachting is dat het proces ergens in maart wordt afgerond.

Intussen devalueerde de Israelische shekel tot 3.64 voor een Amerikaanse dollar, een val van 2% en het diepste punt sinds 2020. Sinds het begin van de maand is de val zelfs 5%. Ook de aandelen en obligaties zakten met tussen de 1 en 2 procent. De devaluatie valt samen met waarschuwingen van de banken en kapitaalfondsen voor een kapitaalvlucht in verband met angst over de stemmingen over de ”justitiële vernieuwingen” . Er bestaat met name de vrees dat een verzwakte rechterlijke macht weinig bescherming zal gaan bieden aan kapitaalbezitters. De val is afkomstig van grote bedrijven die shekels verkopen en andere valuta als dollars of euro’s inkopen. De Israelische Centrale Bank verhoogde intussen zijn rente met 0,5 procent, maar het is de vraag of dat de kapitaalvlucht af zal remmen.